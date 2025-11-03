Osimhen: “Galatasaray’da hissettiğim sevgi beni yeniden doğurdu”

Galatasaray’ı Şampiyonlar Ligi arenasında sırtlayan Nijeryalı golcü Victor Osimhen, UEFA’ya verdiği röportajda hem çocukluk yıllarına hem de sarı-kırmızılı formaya olan tutkusuna dair samimi açıklamalarda bulundu.

Türkiye’ye geldiği günden bu yana performansıyla hem taraftarların hem de Avrupa futbolunun dikkatini çeken yıldız oyuncu, Ajax maçı öncesi konuştu.

“ÇOK ZOR BİR ÇOCUKLUK GEÇİRDİM”

Osimhen, Nijerya’daki hayatının ilk yıllarının ne kadar güç geçtiğini şu sözlerle anlattı: “Yedi kardeşin en küçüğüyüm. Annemi çok erken yaşta kaybettim, babamı ise 2020’de… Çocukken kendim için değil, ailem için yaşamaya çalıştım. Kardeşlerime destek olmak, babama yardımcı olmak zorundaydım. Fakir bir ailede büyümek kolay değildi ama bana hayatta çok önemli dersler verdi.”

Yıldız oyuncu, bugün sahip olduğu her şeyin köklerinin o günlerde atıldığını söylüyor: “Olusosun bana bugünkü karakterimi kazandırdı. Her dönüşümümde oraya gidip çocuklara bir umut bırakmak istiyorum. Çünkü ben oradan çıkabildiysem, onların da başarabileceğine inanıyorum.”

“GALATASARAY TARAFTARI BENİ BÜYÜLEDİ”

Osimhen, İstanbul’a geldiği günü ise unutamıyor: “Havaalanında yaşananları asla unutamam. Hayatımda öyle bir karşılama görmedim. Gece yarısı olmasına rağmen binlerce insan beni bekliyordu. O an anladım ki, artık sadece kendim için değil, bu arma için de ter dökeceğim. Bu kulübü çok seviyorum. Galatasaray için iyi, kötü her anı yaşamaya hazırım.”

Şampiyonlar Ligi’ndeki hedeflerini anlatan 26 yaşındaki golcü, Galatasaray’ın Avrupa sahnesindeki iddiasını net şekilde ifade etti:

“Yıllardır Türkiye’de zirvedeyiz. Ama artık Avrupa’da da adımızı kalıcı şekilde yazdırmak istiyoruz. Şampiyonlar Ligi’nde oynamak, futbolun en güzel hissi. Bu yıl herkes Galatasaray’ı konuşacak, buna inanıyoruz.”

“DROGBA FUTBOL İDOLÜM”

Osimhen, hayatındaki en büyük ilham kaynaklarını da paylaştı:

“Kardeşim çocukken sokakta gazete satarak ailesine katkı sağlıyordu. Onun azmini görmek beni hep motive etti. Futbol açısından ise Didier Drogba... Onu izlerdim, oyununu taklit etmeye çalışırdım. Sahadaki liderliğinden, sahadışı duruşundan çok şey öğrendim. Bugün olduğum yerde onun payı büyük.”