Osimhen hikayesini anlattı: "Hayatım pahasına koştum"

Galatasaray'ın golcüsü Victor Osimhen, The Players Tribune'e yazdığı yazıda hayatına ve futbolculuk kariyerine dair samimi açıklamalarda bulundu.

Zorluk içinde geçen çocukluk yıllarından futboldaki amatör yıllarına ve ardından Galatasaray'a uzanan profesyonel futbolculuk kariyerini anlatan Osimhen yazısında, Lagos’ta tek odalı bir evde, Afrika’nın en büyük atık alanlarından birinin yanında büyüdüğünü aktarıyor.

Krampon bulamadıkları için çöplükte ayakkabı aradıklarını, çocuk yaşta trafikte su sattığını, kilisede çalıştığını ve hatta drenaj kuyularında ağır işçilik yaptığını anlatan yıldız futbolcu, U-17 seçmelerinde elendikten sonra pes etmediğini vurguluyor.

Osimhen'in yazısında öne çıkanlar şöyle:

ÇOCUKLUK YILLARI

"Ben, 6 kardeşim ve babam; Lagos’ta bir gecekondu mahallesinde, tek odalı bir evde yaşıyorduk. Mahallemin adı Olusosun, belki duymuş olabilirsin. Afrika’nın en büyüğü olan, meşhur bir atık alanının hemen yanında. Oraya günde 10.000 ton çöp döküldüğünü söylüyorlar. Kimyasal atıklar. Kırık televizyonlar. Aklına gelebilecek her şey.

Futbol oynamaya başladığımda ve krampona ihtiyacım olduğunda arkadaşlarımla çöplüğe iner ve aramaya başlardık. ‘Hey, yırtık bir Nike buldum! Sol ayak! 40 numara!!’ (Bir saat sonra) ‘Hey, bir tane Puma buldum!!! Sağ ayak!! 38 numara!! İdare eder. Aramızda paylaşabileceğimiz bir çift kramponumuz vardı.

Sonunda stadyuma varmıştım ve burada U17 antrenörlerine kendini göstermeye çalışan yaklaşık 300 çocuk vardı. O kadar fazla çocuk vardı ki top kullanamadılar. Sadece herkesi koşturabildiler, yavaşsan seni eliyorlardı.

Hayatım pahasına koştum.

Günün sonunda bana, ‘Yarın yine gel.’ dediler

Ve yeniden hayatım pahasına koştum.

NAPOLİ VE SPALETTİ

Napoli’ye geldiğimde ise kendimi yeniden buldum. Bu şehre, taraftarlara ve takım arkadaşlarıma hayatımı tersine çevirdiği için teşekkür etmem lazım. Geldiğimde yaptığım ilk toplantıyı hatırlıyorum; hocaya, Sayın Spalletti’ye şunu söyledim:

‘İyi değilim. Şu an çok öfkeliyim. Çok üzgünüm. Kafam yerinde değil.’

GALATASARAY'A TRANSFERİ

Napoli’den ayrıldığımda kaç kişinin bana, ‘Türkiye’ye gitme. Delirdin mi?’ dediğini biliyor musun?

Eski bir menajerim bile bana, ‘Hayır, hayır, hayır. Oraya gitme. Akıllıca bir hamle değil,’ dedi.

Ama ben kafamla değil, Kalbimle düşünürüm. Galatasaray’da oynamak istiyordum. Napoli’de yaşadığım o duygudan sonra, herhangi bir kulübe nasıl gidebilirim? İmkansız. Sıkıcı…

Dünyanın en tutkulu ilk 3 kulübünden birine gitmek istiyordum. Beni gerçekten anlayan insanların onlar olduğunu düşünüyorum. Futbolu başka türlü yaşayanlar. Bir iş olarak değil, bir aşk hikayesi olarak.