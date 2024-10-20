Osimhen'in röveşatası dünya futbol tarihine geçti

Galatasaray'ın sezon başında İtalya Serie A ekibi Napoli'den kiraladığı Nijeryalı Victor Osimhen'in Süper Lig'de Antalyaspor'a attığı röveşata golü tarihe geçti.

Sarı kırmızılı takımın forvetinin 2,32 metre yükseklikten attığı röveşata golü, Portekizli yıldız golcü Cristiano Ronaldo'nun ayakla topun buluştuğu 2,38 metre yükseklikte attığı röveşata golüyle birlikte dünya futbol tarihinde 2,30 metre barajını geçen 2 röveşata golü arasında yer aldı.

Sarı-kırmızılı takımın Antalyaspor'u deplasmanda 3-0 yendiği maçta Osimhen'in 2,32 metre yükseklikten attığı röveşata golü, 2017-2018 sezonu UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Real Madrid'in Juventus'u deplasmanda 3-0 yendiği maçta, Portekizli yıldız golcü Cristiano Ronaldo'nun 2,38 metre yükseklikten attığı röveşata golüyle birlikte tarihte 2,30 metre barajını geçen 2. gol oldu.

RONALDO'NUN REKORUNA YAKLAŞTI

Dünyada yılın en güzel golleri arasında yer alması beklenen Osimhen'in röveşata gölü, yıldız futbolcunun 2,32 metre yükseklikte topla buluşmasıyla öne çıktı.

Galatasaray'ın 25 yaşındaki golcüsünün, röveşata esnasında 2,32 metre yüksekliğe çıkarken, tarihte en yüksekten atılan röveşata golü olan Cristiano Ronaldo'nun 2,38 metreden attığı gole de çok yaklaştı.