Osimhen'in Sakatlığı Ne? Fenerbahçe Maçında Oynayabilecek mi?

Galatasaray’da alarm zilleri çalıyor. Nijerya’nın 2026 Dünya Kupası Afrika Elemeleri play-off finalinde yaşanan talihsiz gelişme, sarı-kırmızılıların en kritik yıldızlarından Victor Osimhen’i bir anda gündemin ilk sırasına taşıdı. Demokratik Kongo müsabakasında ikinci yarıya çıkamayan golcünün soyunma odasına gözyaşları içinde gittiği iddiaları, yaklaşan Fenerbahçe – Galatasaray derbisi öncesi soru işaretlerini artırdı. Peki Osimhen’in sakatlığı ne? Derbide forma giymesi mümkün mü? İşte tüm bilinenler ve olası senaryolar…

MAÇTA NE OLDU? OSİMHEN NEDEN OYUNDAN ÇIKTI?

Nijerya ile Demokratik Kongo arasında oynanan play-off finali, hem ülkenin Dünya Kupası umutlarını hem de Galatasaray’ın yıldızını olumsuz etkiledi. İlk yarıda sahada olan Osimhen, devre arasında teknik ekip tarafından oyundan alındı. L'Équipe’in haberine göre oyuncu soyunma odasına giderken gözyaşlarını tutamadı.

Maç sonrası konuşan Nijerya Teknik Direktörü Eric Chelle, yıldız futbolcunun “bacağının arkasında hissettiği rahatsızlık” nedeniyle değiştirildiğini açıkladı. Bu ifade, akıllara doğrudan hamstring sakatlığını getirdi.

HAMSTRİNG ŞÜPHESİ: OLASI SENARYOLAR VE İYİLEŞME SÜREÇLERİ

Hamstring sakatlıkları futbolcularda oldukça yaygındır ve iyileşme süresi yaralanmanın derecesine göre değişir. Osimhen’in yaşadığı rahatsızlığın detayı henüz açıklanmadı; ancak tıbbi literatüre ve benzer vakalara göre üç temel senaryo bulunuyor:

Hafif kas zorlanması. Genellikle 1–2 haftada sahaya dönüş mümkündür. 2. derece kısmi yırtık: Belirgin bir kas hasarı içerir. Tam iyileşme 3–6 hafta sürer.

Belirgin bir kas hasarı içerir. Tam iyileşme 3–6 hafta sürer. 3. derece tam yırtık: En ciddi senaryo olup 8–12 haftalık bir süreç gerektirir.

Bu süreler oyuncunun rehabilitasyona verdiği yanıt, kas yapısı ve geçmiş sakatlık öyküsüne göre değişiklik gösterebilir.

DERBİ ÖNCESİ KRİTİK SORU: OSİMHEN FENERBAHÇE MAÇINDA OYNAYABİLECEK Mİ?

Süper Lig’de yılın en önemli karşılaşmalarından biri olacak Fenerbahçe – Galatasaray derbisi, 01 Aralık 2025 saat 20:00’de Kadıköy’de oynanacak. Osimhen’in sakatlığının net durumu ise henüz resmi olarak açıklanmış değil.

Eğer Osimhen’in yaşadığı problem 1. derece hamstring gerilmesi ise en olumlu senaryoda yıldız oyuncu 1–2 hafta içinde takımla antrenmanlara başlayabilir. Bu durumda derbide oynama ihtimali matematiksel olarak kesilmiş değil; aksine ihtimaller arasında.

Ancak sakatlığın kısmi yırtık seviyesinde olması durumunda Osimhen’in derbiyi kaçırma ihtimali oldukça yükselir. Daha ciddi bir yırtıkta ise sahalara dönüş süresinin 6 haftayı aşması beklenir.

Kesin tablo, Galatasaray sağlık ekibinin İstanbul’da yapacağı detaylı MR ve tetkik sonuçlarıyla ortaya çıkacak.

Fenerbahçe – Galatasaray Derbi Tarihi

Tarih Ev Sahibi Deplasman 01.12.2025 – 20:00 Fenerbahçe A.Ş. Galatasaray A.Ş.

ÖNCEKİ SAKATLIK GEÇMİŞİ ENDİŞELERİ ARTIRIYOR

Osimhen, eylül ayında Ruanda ile oynanan milli maçta da bir sakatlık yaşamıştı. Aynı bölgenin tekrar etkilenmesi ihtimali, teknik ekip ve taraftarlar açısından dikkatle takip ediliyor.

SONUÇ: GÖZLER GALATASARAY'IN YAPACAĞI TETKİKLERDE

Şu an için Osimhen’in sakatlığıyla ilgili kesin bir tanı bulunmuyor. İlk açıklamalar hamstring şüphesini kuvvetlendirirken, en olası senaryo hafif bir gerilme olması durumunda yıldız oyuncunun derbiye yetişebilme ihtimalinin devam etmesidir. Ancak net bilgi Galatasaray sağlık ekibinin MR sonuçları açıklandığında şekillenecek.

Kritik derbi öncesi tüm gözler hem Osimhen’in durumunda hem de kulüpten gelecek resmi açıklamalarda olacak.

Osimhen’in sakatlığı ne?

Maç içinde bacağının arka kısmında rahatsızlık hissettiği bildirildi. Bu durum genellikle hamstring bölgeli sakatlıkları işaret eder.

Hamstring sakatlığı kaç haftada geçer?

Hafif gerilmelerde 1–2 hafta, kısmi yırtıklarda 3–6 hafta, tam yırtıklarda ise 8–12 hafta arasında iyileşme süreci değişir.

Osimhen Fenerbahçe maçında oynayabilir mi?

Eğer sakatlık hafif düzeydeyse derbiye yetişme ihtimali vardır. Daha ciddi bir yırtık durumunda oynaması zor görünüyor. Kesin durum tetkiklerden sonra belli olacak.

Galatasaray ne zaman açıklama yapacak?

Oyuncu İstanbul'a döndüğünde sağlık ekibinin yapacağı inceleme ve MR sonucuyla resmi açıklamanın yapılması bekleniyor.