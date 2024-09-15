Osimhen'le çarpışmıştı: Rizesporlu futbolcu Alikulov'un yüz kemiğinde kırık tespit edildi

Süper Lig'de Galatasaray ile Rizespor arasında oynanan mücadelede sarı kırmızılıların yeni transferi Victor Osimhen ile çarpışan Khusniddin Alikulov'un yüz kemiğinde kırık olduğu tespit edildi.

Rizespor Kulübü Sağlık Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Hasan Türüt, yaptığı yazılı açıklamada, futbolcunun dün oynanan maçta hava topu mücadelesine girdiği sırada kafa darbesi sonucunda sakatlandığını hatırlattı.

Türüt, futbolcunun tedaviye alındığına işaret ederek, "Yapılan tüm muayene, tetkik ve konsültasyonları sonucunda yüz kemiği (maxilla) kırığı tespit edilmiş ve beyin sarsıntısına ait bulgu saptanmamıştır. Futbolcumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Kamuoyuna saygılarımızla duyurulur" ifadelerini kullandı.