Osimhen Monaco Maçında Oynayacak mı? Şampiyonlar Ligi Maçı öncesi Galatasaray kadro durumu

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde heyecan dorukta! Galatasaray, gruptaki kritik altıncı maçında deplasmanda Monaco ile karşılaşmaya hazırlanırken, gözler takımın formda golcüsü Victor Osimhen’e çevrilmiş durumda. Son haftalarda hem Avrupa’da hem de ligde istikrarlı bir performans ortaya koyan Osimhen’in Monaco maçında oynayıp oynamayacağı taraftarlar tarafından en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Peki, Osimhen Monaco maçında kadroda olacak mı? Galatasaray’ın son durumunda hangi oyuncular eksik? İşte karşılaşmaya ilişkin tüm detaylar…

GALATASARAY – MONACO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi’nin altıncı haftasında deplasmanda Fransa Ligi temsilcisi Monaco ile karşılaşacak. Mücadele Monako Prensliği’nde yer alan II. Louis Stadı’nda TSİ 23.00’te başlayacak. Karşılaşmada Hollandalı hakem Danny Makkelie düdük çalacak.

OSİMHEN MONACO MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Son 8 Avrupa maçının tamamında gol atan Victor Osimhen, form grafiğini yukarı taşımaya devam ediyor. Galatasaray formasıyla hem geçen sezon UEFA Avrupa Ligi’nde hem de bu sezon Şampiyonlar Ligi’nde üst üste goller atan yıldız oyuncu, takımın en etkili hücum silahı olarak öne çıkıyor.

Verilen bilgilere göre Osimhen’in sakatlığı bulunmuyor ve Monaco maçında forma giymesi bekleniyor.

Bu nedenle teknik direktör Okan Buruk’un hücum hattında Victor Osimhen’e yine önemli bir rol vermesi öngörülüyor. Gol serisini sürdürmek isteyen Nijeryalı yıldız, Monaco deplasmanında da takımının en büyük kozlarından biri olacak.

GALATASARAY’DA EKSİKLER VE KADRO DURUMU

Kesin Oynayamayacak Oyuncular

Wilfried Singo – Sakat

Ismail Jakobs – Sakat

Kaan Ayhan – Sakat

Arda Ünyay – Kırmızı kart

Eren Elmalı – Ceza

Metehan Baltacı – Ceza

Kazımcan Karataş – UEFA listesinde yok

Lemina’nın Durumu

Mario Lemina’nın durumu son antrenmanın ardından belli olacak.

Sol Bek Sorunu

Galatasaray’da sol bekteki eksikler nedeniyle Okan Buruk’un Berkan Kutlu, Barış Alper Yılmaz veya taktiksel bir rotasyonla Roland Sallai gibi alternatifleri değerlendirmesi bekleniyor.

MONACO CEPHESİNDE SON DURUM

Monaco’da Ansu Fati, Folarin Balogun, George Ilenikhena, Denis Zakaria, Christian Mawissa ve Eric Dier’ın durumları maç saatinde netleşecek. Bu oyuncuların yokluğu Galatasaray savunmasına ekstra avantaj sağlayabilir.

GALATASARAY’IN AVRUPA PERFORMANSI

Sarı-kırmızılılar Şampiyonlar Ligi’nde şu ana kadar 3 galibiyet ve 2 yenilgi aldı. Topladığı 9 puanla 14. sırada yer alan Galatasaray, üst tura yükselme hedefi için Monaco deplasmanında mutlak galibiyeti hedefleyecek.

MONACO’NUN PERFORMANSI

Monaco ise hem Ligue 1'de hem de Avrupa’da istikrarsız bir tablo sergiliyor. Şampiyonlar Ligi’nde şu ana kadar 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgiyle 6 puan topladılar.

II. LOUİS STADI’NIN GALATASARAY TARİHİNDEKİ YERİ

II. Louis Stadı, Galatasaray için tarihi bir öneme sahip. Sarı-kırmızılı ekip, 25 Ağustos 2000’de burada Real Madrid’i 2-1 mağlup ederek UEFA Süper Kupa’yı müzesine götürmüştü.

Osimhen Monaco maçında forma giyecek mi?

Evet. Verilen bilgilere göre sakatlığı bulunmayan Osimhen'in maçta görev alması bekleniyor.

Galatasaray’ın Monaco maçındaki en önemli eksikleri kimler?

Singo, Jakobs, Kaan Ayhan, Arda Ünyay, Eren Elmalı, Metehan Baltacı ve UEFA listesinde olmayan Kazımcan Karataş mücadelede forma giyemeyecek.

Monaco’da hangi oyuncuların durumu belirsiz?

Ansu Fati, Balogun, Ilenikhena, Zakaria, Mawissa ve Dier’ın durumları maç saatinde netleşecek.

Maç nerede ve saat kaçta oynanacak?

II. Louis Stadı’nda TSİ 23.00’te başlayacak.