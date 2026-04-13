Osimhen Sakatlık Durumu: Victor Osimhen Kaç Hafta Yok? Gençlerbirliği Maçında Oynayacak mı?

Galatasaray taraftarlarının yakından takip ettiği Victor Osimhen sakatlık durumu netleşmeye başladı. UEFA Şampiyonlar Ligi’nde oynanan Liverpool rövanş maçında sakatlanan yıldız golcünün ne zaman sahalara döneceği büyük merak konusu oldu. Özellikle “Osimhen kaç hafta yok?” ve “Gençlerbirliği maçında oynayacak mı?” soruları futbolseverler tarafından sıkça araştırılıyor.

İşte Victor Osimhen’in son durumu, sahalara dönüş tarihi ve performansına dair tüm detaylar…

VİCTOR OSİMHEN NEDEN SAKATLANDI?

Galatasaray’ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen, UEFA Şampiyonlar Ligi kapsamında oynanan Liverpool rövanş maçında talihsiz bir sakatlık yaşadı.

Yıldız futbolcunun kolunda kırık oluştu ve bu nedenle ameliyat edildi. Sakatlık sonrası bir süre takımdan ayrı kalan Osimhen, Süper Lig’de oynanan Göztepe ve Kocaelispor maçlarında forma giyemedi.

OSİMHEN KAÇ HAFTA YOK KALDI?

Victor Osimhen’in sakatlığı sonrası net bir hafta sayısı açıklanmasa da yıldız futbolcu bir süre sahalardan uzak kaldı ve önemli maçları kaçırdı.

Ancak son gelişmelere göre oyuncunun iyileşme süreci tamamlanmak üzere.

OSİMHEN NE ZAMAN DÖNECEK?

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Kocaelispor maçı sonrasında yaptığı açıklamada Osimhen’in son durumuna ilişkin önemli bilgiler verdi.

Buruk açıklamasında, “Victor Osimhen de antrenmanlara başladı. Hafta sonu kadroda olacak.” ifadelerini kullandı.

Bu açıklamaya göre yıldız golcünün kısa süre içerisinde sahalara dönmesi bekleniyor.

OSİMHEN GENÇLERBİRLİĞİ MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Okan Buruk’un açıklamalarına göre Victor Osimhen, Süper Lig’in 30. haftasında oynanacak Gençlerbirliği - Galatasaray maçıyla birlikte yeniden sahalara dönecek.

Ancak yıldız oyuncunun ilk 11’de başlayıp başlamayacağına dair henüz net bir bilgi paylaşılmadı.

OSİMHEN’İN SEZON PERFORMANSI

Victor Osimhen, Galatasaray formasıyla bu sezon oldukça etkili bir performans sergiledi.

İstatistik Değer Maç Sayısı 29 Oynadığı Süre 2284 dakika Gol 19 Asist 7 Sarı Kart 8

Ayrıca oyuncunun güncel piyasa değerinin 75 milyon olduğu belirtiliyor.

OSİMHEN’İN TAKIMA KATKISI

Osimhen’in sahalara dönmesi, Galatasaray’ın hücum gücünü önemli ölçüde artıracaktır. Özellikle kritik haftalara girilen Süper Lig’de yıldız golcünün performansı belirleyici olabilir.

