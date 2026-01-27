Osimhen, Singo, Noa Lang, Aspirilla Galatasaray Manchester City Maçında Oynayacak mı? Galatasaray Manchester City Maçında Sakat ve Cezalı Oyuncular

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde heyecanın zirveye çıktığı haftada gözler Galatasaray ile Manchester City arasında oynanacak dev mücadeleye çevrildi. Karşılaşma yaklaşırken taraftarların en çok merak ettiği konuların başında Osimhen, Singo, Noa Lang ve Aspirilla Galatasaray - Manchester City maçında oynayacak mı? sorusu geliyor. Kritik maç öncesinde sarı-kırmızılı ekipte sakatlıklar ve UEFA statüsü nedeniyle forma giyemeyecek oyuncular netleşmeye başladı.

GALATASARAY - MANCHESTER CİTY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Şampiyonlar Ligi lig etabının son hafta karşılaşmaları kapsamında oynanacak mücadelede Galatasaray, 28 Ocak 2026 Çarşamba günü saat 23.00’te Manchester City’ye konuk olacak. Etihad Stadyumu’nda oynanacak bu maçın ardından Şampiyonlar Ligi lig etabı tamamlanacak.

ŞAMPİYONLAR LİGİ PUAN DURUMU VE KRİTİK SENARYOLAR

Galatasaray, bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi’nde oynadığı 7 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet alarak 10 puan topladı. Sarı-kırmızılılar bu sonuçlarla ilk 24 içinde kalmayı neredeyse garantiledi.

Manchester City ise 7 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet elde ederek 13 puana ulaştı. İngiliz temsilcisinin ilk 8’e girebilmesi için güncel tabloya göre Galatasaray’ı en az 4 farklı skorla mağlup etmesi gerekiyor.

SİNGO, NOA LANG, ASPİRİLLA GALATASARAY - MANCHESTER CİTY MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Singo Galatasaray - Manchester City Maçında Oynayacak mı?

Galatasaray’ın sezon başında Monaco’dan kadrosuna kattığı Wilfried Singo, yaşadığı sakatlık nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kalmıştı. Teknik Direktör Okan Buruk’un açıklamalarına göre Singo yeniden takımla çalışmalara başladı.

Okan Buruk, yaptığı değerlendirmede oyuncunun test sonuçlarının olumlu olduğunu ve sürecin iyi gittiğini belirtti. Bu gelişmeler doğrultusunda Singo’nun Galatasaray - Manchester City maç kadrosunda yer alması bekleniyor.

Noa Lang Galatasaray - Manchester City Maçında Oynayacak mı?

Devre arası transfer döneminde Napoli’den kiralık olarak kadroya katılan Noa Lang, UEFA Şampiyonlar Ligi statüsü gereği lig etabı maçlarında forma giyemiyor.

Bu nedenle Noa Lang, Galatasaray - Manchester City maçında oynayamayacak. Ancak Galatasaray, play-off turuna kalması halinde UEFA’ya 3 yeni oyuncu bildirme hakkına sahip. Noa Lang’ın bu listede yer alması durumunda play-off maçlarında forma giymesi mümkün olacak.

Aspirilla Galatasaray - Manchester City Maçında Oynayacak mı?

Galatasaray’ın devre arasında kadrosuna kattığı bir diğer isim olan Yaser Aspirilla da Noa Lang ile aynı statü kuralına takılıyor.

Bu nedenle Aspirilla, Manchester City karşısında forma giyemeyecek. Oyuncu, UEFA’ya bildirildiği takdirde play-off aşamasında Galatasaray formasını giyebilecek.

OSİMHEN GALATASARAY - MANCHESTER CİTY MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Osimhen hakkında herhangi bir sakatlık ya da ceza bilgisi bulunmuyor. Ayrıca yıldız golcü, Galatasaray’ın Manchester City karşısındaki muhtemel 11’inde yer alıyor. Bu doğrultuda Osimhen’in kritik mücadelede sahada olması bekleniyor.

GALATASARAY - MANCHESTER CİTY MAÇI ÖNCESİ OYNAMAYACAK OYUNCULAR

Oyuncu Durum Neden Noa Lang Oynamayacak UEFA statüsü Yaser Aspirilla Oynamayacak UEFA statüsü

GALATASARAY’IN MANCHESTER CİTY KARŞISINDAKİ MUHTEMEL 11’İ

Galatasaray’ın Etihad Stadyumu’nda sahaya çıkması beklenen muhtemel 11’i şu şekilde:

Uğurcan

Sallai

Sanchez

Abdülkerim

Jakobs

Torreira

Lemina

Sara

Barış Alper

Sane

Osimhen

