Osimhen Son Durum: Osimhen Atletico Madrid'le Oynayacak mı? Okan Buruk'tan Açıklama!

Galatasaray’da gözler Victor Osimhen’den gelecek son haberlere çevrildi. Osimhen son durum gelişmeleri, hem taraftarlar hem de futbol kamuoyu tarafından yakından takip ediliyor. Afrika Uluslar Kupası nedeniyle bir süredir takımdan ayrı kalan yıldız golcünün dönüş tarihi netleşirken, Osimhen Atletico Madrid maçında oynayacak mı? sorusu da gündemin ilk sıralarında yer alıyor.

OSİMHEN NEDEN TAKIMDAN AYRI KALDI?

Galatasaray’ın yıldız golcüsü Victor Osimhen, Afrika Uluslar Kupası’nda Nijerya Milli Takımı formasını giymesi nedeniyle bir süredir sarı-kırmızılı takımdan uzak kaldı. Turnuvada son aşamaya gelinirken, Nijerya üçüncülük maçında Mısır’ı penaltılarla 4-2 mağlup ederek organizasyonu üçüncü sırada tamamladı.

Osimhen, milli takımını yalnız bırakmak istemediği için üçüncülük maçında kadroda yer aldı. Bu süreçte Galatasaray cephesinde oyuncunun ne zaman döneceği merak konusu oldu.

OSİMHEN NE ZAMAN DÖNÜYOR?

Osimhen’in dönüş tarihiyle ilgili en net açıklama, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk’tan geldi.

Okan Buruk’tan Osimhen Açıklaması

Okan Buruk, 17 Ocak Cumartesi günü Gaziantep FK ile oynanan maçın ardından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Bugün (17 Ocak) Osimhen ile konuştuk. Son maçta çıkarken ağrısı vardı. Üçüncülük maçında oynamayacağını, çok ihtiyaç olduğunda kullanabileceğini söylemişti. Pazartesi antrenmanda bizimle olacak.”

Bu açıklamayla birlikte Osimhen’in Galatasaray’a dönüş tarihi netlik kazanmış oldu.

OSİMHEN ATLETİCO MADRİD MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Taraftarların en çok merak ettiği konuların başında, Osimhen Atletico Madrid maçında oynayacak mı? sorusu geliyor.

Edinilen bilgilere göre Nijeryalı yıldız golcünün, 21 Ocak Çarşamba akşamı Atletico Madrid ile oynanacak kritik Şampiyonlar Ligi maçında forma giymesi bekleniyor.

Osimhen’in Pazartesi günü takımla birlikte antrenmanlara katılacak olması, bu karşılaşmada sahada olma ihtimalini güçlendiriyor.

GALATASARAY İÇİN OSİMHEN’İN DÖNÜŞÜ NE ANLAMA GELİYOR?

Victor Osimhen’in takıma dönüşü, Galatasaray’ın hücum hattı adına büyük önem taşıyor. Özellikle Şampiyonlar Ligi gibi yüksek tempolu ve zorlu maçlarda, Osimhen’in fizik gücü ve gol tehdidi teknik heyetin en önemli kozları arasında yer alıyor.

Atletico Madrid karşılaşması öncesinde yıldız golcünün kadroya dahil edilmesi, sarı-kırmızılı ekip adına moral ve motivasyonu da artırmış durumda.

