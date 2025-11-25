OSİMHEN VE LEMİNA'DA ŞOK GELİŞME! İLK 11'LER BELLİ OLDU! | Galatasaray - U.S Gilloise maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Futbolseverlerin gözü kulağı Şampiyonlar Ligi'nde! Galatasaray - U.S Gilloise maçı ne zaman oynanacak, saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Turnuvada kritik bir kırılma maçı niteliği taşıyan bu mücadele öncesi iki takımın detaylı analizini, puan durumunu, sakat ve cezalı listesini ve form grafiğini bu haberde bulabilirsiniz.

ŞAMPİYONLAR LİGİ GENEL PUAN DURUMU (GALATASARAY KAÇINCI SIRADA?)

Galatasaray, gösterdiği başarılı performansla 9. sırada yer alıyor. İşte Şampiyonlar Ligi puan durumu

Sıra Takım O G B M P 1 B. Münih 4 4 0 0 12 2 Arsenal 4 4 0 0 12 3 Inter 4 4 0 0 12 4 Man. City 4 3 1 0 10 5 PSG 4 3 0 1 9 6 Newcastle U. 4 3 0 1 9 7 Real Madrid 4 3 0 1 9 8 Liverpool 4 3 0 1 9 9 Galatasaray 4 3 0 1 9

U.S GİLLOİSE KAÇINCI SIRADA?

U.S Gilloise takımı, 4 maçta 1 galibiyet 3 mağlubiyetle 3 puanla 28. sırada yer alıyor.

GALATASARAY - U.S GİLLOİSE SAKAT VE CEZALI OYUNCULAR

Galatasaray Eksikleri

No Oyuncu Mevki Durum 3 Metehan Baltacı Defans Cezalı - Maçtan Men Cezası 88 Kazımcan Karataş Defans Statü Gereği 17 Eren Elmalı Defans Cezalı - Maçtan Men Cezası 90 Wilfried Singo Defans Sakatlık - Diz Ardı Kirişi 23 Kaan Ayhan Defans Sakatlık - Kasık 18 Berkan Kutlu Orta Saha Sakatlık - Adale 11 Yunus Akgün Orta Saha Sakatlık - Kasık

Galatasaray'da Osimhen ve Lemina'nın yedek kulübesinde olacağı haberi gelmişti. Buna karşın Osimhen ve Lemina ilk 11'de yer almadı.

GALATASARAY İLK 11'İ

Uğurcan, Sallai, Davinson, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Sara, Sane, İlkay, Barış Alper, Icardi.

U.S Gilloise Eksikleri

No Oyuncu Mevki Durum 48 Fedde Leysen Defans Şüpheli - Mohammed Fuseini Forvet Şüpheli

TAKIMLARIN SON MAÇ PERFORMANSLARI

Galatasaray Son Maçları

LİG Ev Sahibi Konuk Takım MS TSL Galatasaray G.Birliği 0-1 TSL Kocaelispor Galatasaray 1-0 ŞL Ajax Galatasaray 0-0 TSL Galatasaray Trabzonspor 0-0 TSL Galatasaray Göztepe 1-1 ŞL Galatasaray Bodo Glimt 2-0

U.S Gilloise Son Maçları

LİG Ev Sahibi Konuk Takım MS BEL U.S Gilloise Cercle B. 1-0 BEL Mechelen U.S Gilloise 0-0 ŞL Atl. Madrid U.S Gilloise 1-0 BEL Zulte W. U.S Gilloise 0-2 BELK Tubize U.S Gilloise 0-0 BEL U.S Gilloise St.Truidense 0-0

MAÇIN HAKEMİ

Karşılaşmada düdük çalacak hakem: Jose Maria Sanchez Martinez (İspanyol).

Galatasaray - U.S Gilloise maçı ne zaman?

Maç 25 Kasım 2025 Salı günü oynanacak.

Galatasaray - U.S Gilloise maçı saat kaçta?

Mücadele saat 20.45'te başlayacak.

Galatasaray - U.S Gilloise maçı hangi kanalda?

Maç TRT 1’de canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

Galatasaray’ın sakat ve cezalı oyuncuları kimler?

Metehan Baltacı, Eren Elmalı, Wilfried Singo, Kaan Ayhan, Berkan Kutlu, Yunus Akgün, Mario Lemina ve Victor Osimhen maçta forma giyemeyecek isimler arasında.