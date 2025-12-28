Osimhen ve Ndidi sahne aldı, Nijerya liderliğe yükseldi

Nijerya, Afrika Uluslar Kupası C Grubu ikinci maçında Tunus’u 3-2 mağlup etti. Victor Osimhen ve Wilfred Ndidi attıkları gollerle galibiyette başrol oynadı.

Afrika Uluslar Kupası C Grubu ikinci maçında Nijerya ile Tunus karşı karşıya geldi. 23.00’te Complexe Sportif de Fes’te oynanan mücadeleyi Malili hakem Boubou Traore yönetti. Nijerya’da Galatasaraylı Victor Osimhen ile Beşiktaşlı Wilfred Ndidi mücadeleye ilk 11’de başladı. Çekişmeli geçen karşılaşmayı Nijerya, 3-2’lik skorla kazandı. Nijerya’ya galibiyeti getiren golleri 44’üncü dakikada Victor Osimhen, 50’nci dakikada Wilfred Ndidi ve 67’nci dakikada Ademola Lookman kaydetti. Tunus’un golleri ise 74’üncü dakikada Montassar Talbi ve 87’nci dakikada penaltıdan Ali Abdi’den geldi. Bu sonucun ardından Nijerya gruptaki ikinci galibiyetini alarak liderliğe yükseldi. Tunus ise ilk yenilgisini aldı ve ikinci sıraya geriledi.

Öte yandan Nijerya’da Trabzonsporlu Paul Onuachu, Tunus’ta ise Kasımpaşa forması giyen Adem Arous ve Mortadha Ben Ouanes karşılaşmada süre almadı.