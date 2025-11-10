Osimhen’e otel şoku: Nijerya kampı Galatasaray’ı endişelendirdi!

Nijerya Milli Takımı’nın Fas’ın Rabat kentinde kamp yaptığı otelden paylaşılan görüntüler, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Galatasaraylı yıldız Victor Osimhen’in de konakladığı otelin şartları taraftarları tedirgin etti.

Fulhamlı Alex Iwobi, milli takımın kaldığı Rive Hotel’deki kötü koşulları sosyal medyada paylaşınca, gözler bir anda Nijerya kampına çevrildi. Iwobi’nin görüntülerinde odaların bakımsızlığı, antrenman sahalarının yetersizliği ve organizasyon eksiklikleri dikkat çekti. Paylaşımlar kısa sürede binlerce kez paylaşıldı, “Bu otelde profesyonel futbolcu kalmaz” yorumları yapıldı.

"YİNE Mİ MİLLİ TAKIM KÂBUSU"

Osimhen, Kocaelispor maçının ardından milli takım kampına katılmak üzere Fas’a gitmişti. Daha önce Nijerya’dan sakat dönmesiyle gündem olan yıldızın bu kez de konaklama koşulları yüzünden risk altında olduğu konuşuluyor. Galatasaray taraftarı, “Yine mi milli takım kabusu?” diyerek sosyal medyada tepki gösterdi.

Nijerya basını ise iki konuyu aynı anda tartışıyor: Osimhen’in sağlık riski ve Trabzonsporlu Paul Onuachu’nun kadro dışı bırakılması. Ülkede “Onuachu nerede?” manşetleri atılırken, teknik direktör Eric Chelle’nin tercihi yoğun eleştiri topladı.

Nijerya, 2026 Dünya Kupası elemelerinde Gabon’la karşılaşmaya hazırlanırken, saha içinden çok otel odaları ve kadro tercihleri konuşuluyor. Taraftarların umudu ise, “Şampiyonlar Ligi’nin gol kralı” unvanını taşıyan Osimhen’in bu kez sorunsuz bir şekilde ülkesine dönmesi.