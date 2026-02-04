OSKAR’ın prömiyeri Zorlu PSM sahnesinde

Yunis ALAÇAM

Béjart Ballet Lausanne 'Firebird' ve 'Boléro'nun yanı sıra yeni eser 'OSKAR'ın Türkiye prömiyeriyle izleyici karşısına çıkıyor. Modern dansın efsane ismi Maurice Béjart’ın kurduğu topluluk, yeniden İstanbul’da izleyiciyle buluşuyor. 20–21–22 Şubat tarihlerinde Zorlu PSM'de gerçekleşecek gösterilerde topluluk hem Béjart’ın eserlerini hem de yeni bir koreografiyi sahneleyecek.

Riva & Repele'in topluluk için hazırladığı yeni eseri ‘OSKAR’ın dünya prömiyeri de yapılacak. Stravinsky’nin müziğiyle sahnelenen Firebird, Ravel’in müziğiyle özdeşleşen Boléro eserleri de sahnelenecek.