Osman Bektaş'tan dikkat çeken uyarı: 3 il için deprem tehlikesi

Jeoloji Uzmanı Osman Bektaş, Kuzey Anadolu Fay Hattı'nın güncel hareketliliğini değerlendirdi.

1939, 1942 ve 1943’te Orta Anadolu’da yaşanan büyük depremlerin Kuzey Anadolu Ana Fayı’nda enerji boşalttığını aktaran Bektaş son dönemde tehlikenin arttığına dikkat çekti.

"STRES YOK OLMADI"

Bektaş şunları söyledi:

“1939, 1942 ve 1943’teki büyük depremlerle enerjisini boşaltan Kuzey Anadolu Ana Fayı, o günden beri derin bir sessizliğe gömüldü. Ancak yer altındaki stres yok olmadı, sadece yer değiştirdi!

​Derinden Transfer: Ana fay üzerindeki devasa stresin bir kısmı, "at kuyruğu" dediğimiz yan kollara (tali faylara) geçti.

Orta Anadolu Hareketli: Tokat, Çorum ve Amasya gibi bölgelere uzanan bu küçük/orta ölçekli faylar, son yıllarda art arda ürettikleri orta şiddetteki depremlerle adeta biz buradayız diyor.

Zamana Bağlı Süreç: Bu durum, büyük depremlerden on yıllar sonra görülen, stresin derinlerden yüzeye ve yanlara yayılma aşamasıdır.

Özetle: Ana gövde dinlenirken, onun yükünü sırtlayan yan kollar sarsılmaya devam ediyor. Tedbirli ama sakin kalmalı, bilimin sesine kulak vermeliyiz.”