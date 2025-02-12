"Osman Gökçek 'Ben babamın günahını çekmek zorunda değilim' dedi"

TBMM Genel Kurulu'nda CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır ile akp Ankara Milletvekili Osman Gökçek arasında ilginç bir tartışma yaşandı. Gökçek, Başarır'ın kendisine "Baban benimle ilgili tweet atmasın ben de onunla ilgili konuşmayayım" dediğini iddia etti. İddiaya yanıt veren Başarır ise Gökçek'in kendisine "Ben babamın günahını çekmek zorunda değilim" dediğini söyledi.

TBMM Genel Kurulu'nda muhalefetin araştırma önerileri oylandı. Öneriler kabul edilmezken tartışmalar da yaşandı. Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in oğlu Osman Gökçek, Başarır'ın kendisine "Babana rica et, benim hakkımda 'tweet'ler atmasın, ben de babanla ilgili kürsüde konuşmayayım" dediğini söylemesi üzerine Başarır, "Ben kendisiyle kürsü arkasında bir kez karşılaştım, sadece bana 'Babamla ilgili bana bunları söyleme, ben babamın günahını çekmek zorunda değilim' dedi" ifadelerini kullandı.