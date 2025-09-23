Osman Gökçek'e göre babası, iki hafta sonraki basın toplantısı için o paylaşımı yapmış!

AKP Ankara Milletvekili Osman Gökçek, babası Melih Gökçek'in Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne (ABB) yönelik operasyon öncesi yaptığı sosyal medya paylaşımına ilişkin açıklama yaptı. Gökçek, söz konusu operasyona ilişkin herhangi bir bilgilerinin olmadığını öne sürdü.

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Gökçek, ABB'ye bu sabah erken saatlerde düzenlenen operasyon öncesi sosyal medya hesabından "Hazır mısın Ankara? Hazır mısın Türkiye? Ankara’da milyarlık vurgun patlıyor…" şeklinde bir paylaşım yaptı. Gökçek'in paylaşımından saatler sonra Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında aralarında belediye çalışanlarının da olduğu 13 kişi gözaltına alındı.

Gökçek'in operasyondan saatler önce yaptığı paylaşım, kamuoyunda eleştirilere neden oldu.

MERAK UYANDIRMAK İSTEMİŞ

Gökçek'in "gizli yürütülen bir soruşturmaya dair gözaltı bilgisini önceden verdiği" ve "soruşturmaların siyasi olduğu" yorumları yapılırken gazeteci Nevşin Mengü, AKP Milletvekili Osman Gökçek'in kendisine ulaştığını ve babasının paylaşımının bu sabahki operasyonla ilgisi olmadığını söylediğini katardı.

Mengü, X hesabından yaptığı paylaşımda "AKP MV Osman Gökçek aradı. 6 Ekim'de Ankara Belediyesinde yolsuzluk iddiaları ile ilgili kapsamlı bir basın toplantısı yapacağını, bu toplantıya hazırlık yaptığını, bu konuyu babası Melih Gökçek ile konuştuğunu, babasının da bu toplantıyı kast ederek, merak uyandırmak için paylaşım yaptığını söyledi Sabah gerçekleşen operasyondan hiç bir şekilde haberlerinin olmadığını da ekledi" diye yazdı.

Bu paylaşım üzerine AKP MV Osman Gökçek aradı.

6 Ekim'de Ankara Belediyesinde yolsuzluk iddiaları ile ilgili kapsamlı bir basın toplantısı yapacağını, bu toplantıya hazırlık yaptığını, bu konuyu babası Melih Gökçek ile konuştuğunu, babasının da bu toplantıyı kast ederek, merak… https://t.co/E5aFDjRSKx — nevsin mengu (@nevsinmengu) September 23, 2025

ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ'NE OPERASYON

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından 2021-2024 yılları arasında düzenlenen konserlere ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında bu sabah düzenlenen operasyonda 13 kişi gözaltına alındı.

Operasyonda, "görevi kötüye kullanma" ve "ihaleye fesat karıştırma" suçlamalarıyla aralarında belediye çalışanlarının da olduğu 13 kişi gözaltına alındı.