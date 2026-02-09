Osman Gökçek’ten PORTAŞ şikayeti: Mesut Özarslan hakkında inceleme başlatıldı

Ankara’da Şükran Anıtı ve Şehitler Anıtı’nın da bulunduğu Hıdırlıktepe bölgesinde hayata geçirilen projelerle ilgili yapılan şikâyet üzerine Mülkiye Müfettişi görevlendirildi.

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’in oğlu Osman Gökçek tarafından Cumhuriyet Başsavcılığı’na sunulan dilekçede, Hıdırlıktepe’de yürütülen rekreasyon alanı ve anıt projelerine ilişkin, “İhaleye fesat karıştırma” ve “Görevi kötüye kullanma” iddiaları yer aldı.

Şikâyet dilekçesinde, projelerin yapım sürecinin, Mesut Özarslan’ın PORTAŞ A.Ş. Genel Müdürü olarak görev yaptığı dönemde başlatıldığı vurgulandı. İhale süreçleri ile inşaat uygulamalarının Özarslan’ın Genel Müdürlüğü döneminde yürütüldüğü kaydedildi.

Başvuruda, proje kapsamında gerçekleştirilen bazı alım ve hizmet ihalelerinde rayiç bedellerin üzerinde fiyatlarla işlem yapıldığı, bu durumun kamu zararına yol açtığı iddia edildi.

MÜFETTİŞ İNCELEMESİ

Şikâyetin ardından görevlendirilen Mülkiye Müfettişi tarafından başlatılan incelemenin, “İhale süreçleri, protokoller, sözleşmeler” ve “Uygulama aşamaları” başlıklarında yürütüleceği bildirildi. İnceleme sonucunda hazırlanacak rapor kapsamında, “Soruşturma izni verilip verilmeyeceğine” karar verileceği öğrenildi.

CHP'DEN İSTİFA ETTİ, AKP'YE KATILACAĞI KONUŞULUYORKeçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, dün yaptığı açıklamayla CHP'den istifa ettiğini duyurmuştu. Özarslan'ın AKP'ye katılacağı iddia edilmişti.



Özarslan, istifa açıklamasında CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in WhatsApp üzerinden mesaj göndererek kendisi ve annesine küfrettiğini ileri sürmüştü.



CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise, "Getirsin, göstersin. Ne milli manevi değerine ne ailesine... Anneye küfür yok. Zaten PORTAŞ meselesi üzerinden beş tane dosya, AK Partililer bunu vermiş. AK Partililer “Kapımıza geliyor, MHP’nin kapısına gidiyor, bunlardan kurtulmak için sığınıyor” diyordu. Adam AK Parti'ye geçiyor çarşamba günü. Esas meselenin özü o, bizim de tepkimiz ona" yanıtını vermişti.