Osman Kavala 3 bin gündür cezaevinde

Gezi Davası kapsamında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkum edilen ve hakkındaki AİHM kararı uygulanmayan iş insanı Osman Kavala, bugün itibariyle 3 bin gündür hapiste tutuluyor.

Kavala, 18 Ekim 2017’de Antep'te gözaltına alındıktan sonra İstanbul’a götürüldü. Kavala, 1 Kasım'da tutuklandı.

Osman Kavala'ya ‘hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs’ ve 15 Temmuz'daki Fetullahçu darbe girişimi bağlamında ‘anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs' suçlamaları yöneltildi.

Gezi davası kapsamındaki suçlamaların yer aldığı iddianame, Şubat 2019 sonunda hazırlanırken aynı yılın sonunda Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), hak ihlali kararı vererek Kavala'nın tahliye edilmes gerektiğini bildirdi.

Kavala, ‘hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs’ suçlamasından 2020 yılında beraat etti İstanbul başsavcılığı Kavala hakkında darbe girişimi bağlamında ‘anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs’ suçlamasıyla yürütülen davada gözaltı kararı bulunduğunu duyurdu ve Kavala tahliye edilmedi.

Kavala 9 Mart’ta 2020’de de aynı dava kapsamında bu kez ‘siyasal veya askeri casusluk’ suçlamasıyla tutuklandı.

AİHM'NİN İHLAL KARARI

3 Aralık’ta Avrupa Konseyi, AİHM ihlal kararına rağmen Kavala’yı serbest bırakmayan Türkiye’ye karşı yaptırım prosedürü kararını hatırlatarak 19 Ocak 2022’ye kadar görüşünü iletmesi için süre verdi. Ancak Kavala bu süre içinde de tahliye edilmedi. K

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET

İstanbul 13’üncü Ağır Ceza Mahkemesi, 25 Nisan’daki karar duruşmasında Kavala’ya ‘hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs’ten ağırlaştırılmış müebbet cezası verdi. Kavala'nın aldığı ceza, 2023'te Yargıtay tarafından onandı.

Duruşmada Mücella Yapıcı, Çiğdem Mater, Hakan Altınay, Mine Özerden, Can Atalay, Tayfun Kahraman ve Yiğit Ali Ekmekçi hakkında da 18’er yıl hapis cezası ve tutuklama kararı verildi.

Hakkındaki AİHM kararı uygulanmayan Osman Kavala'nın dosyası, Büyük Daire'ye devredildi. AİHM Büyük Dairesi, duruşmanın 25 Mart 2026’da görüleceğini duyurdu. Türkiye’den görüşünü en geç 26 Ocak 2026’ya kadar sunması istendi.