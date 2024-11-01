Osman Kavala cezaevinde 7. yılını geride bıraktı: Özgürlüğü teneffüs edebileceğime inanıyorum

Gezi Parkı davasında müebbet hapis cezası verilen Osman Kavala'nın, cezaevinde geçirdiği süre 7. yılını tamamladı.

Osman Kavala, tutukluluğunun 7. yılına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

"Cezaevinde yedinci yılım tamamlandı" diyen Kavala, "Bu süre boyunca masumiyet karinesinin çiğnendiği, temelsiz iddiaların, yalan beyanların kullanıldığı bir yargılama süreci yaşadım" ifadelerini kullandı.

AİHM'in 2019 yılında "suç sayılan bir faaliyette bulunduğuma işaret eden bir delil olmadığına" hükmettiğini anımsatan Kavala, "Gezi davası aynı nedenle beraatle sonuçlandıktan sonra yargı üzerinde siyasetin etkisi arttı. AİHM kararını uygulamamak ve beraat kararlarını bozmak için aleni biçimde yasalarla oynandı. Yasalardaki tanımlara aykırı biçimde bir casusluk suçlaması kurgulandı" dedi.

"SUÇLAMA SİYASETEN KULLANILDI"

Osman Kavala, şöyle devam etti: "Bu suçlama siyaseten de kullanıldı, insan haklarını ve 'öteki' sayılanların hayatlarını değersiz gören düşman hukuku uygulamaları teşvik gördü. Böylece, hiçbir şiddet eylemiyle ilişkim olmadığı bilinmesine rağmen en ağır cezaya çarptırıldım, dört Gezi tutuklusu da aynı yaklaşımla 18 yıla mahkûm edildi. Cezalar Yargıtay tarafından onanınca, şunu anladım ki yargı mensupları sakıncalı buldukları insanlara ceza verme yetkisine sahip olduklarına inanıyor. Bu insanların suç işlemediklerini biliyor olmalarına rağmen."

"GEZİ'NİN PARK OLARAK KALMASI TESELLİ KAYNAĞI"

"Yargıda insan hayatına değer vermeyen anlayışın yaygınlaşmasının, kamuoyunda infial yaratan birçok olayda olduğu gibi, temel etik değerlerle ilgili bir aşınmayı da yansıttığı düşüncesindeyim" diyen Kavala, şunları kaydetti: