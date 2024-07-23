Osman Kavala'dan 'Tuğrul Türkeş' açıklaması

Gezi davasında ağırlaştırılmış müebbete mahkum edilen Osman Kavala, AKP'li Milletvekili Tuğrul Türkeş'in kendisini ziyaret edeceğine dair açıklamaları ve ardından gelen eleştirilere ilişkin açıklama yaptı.

Gezi davasında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkum edilen ve kanun yararına yeniden yargılama talebi reddedilen iş insanı Osman Kavala, avukatları aracılığıyla yazılı bir açıklama yaptı.

Kavala açıklamasında, AKP Ankara Milletvekili Tuğrul Türkeş'in kendisini ziyaret edeceğine dair açıklamalarını ve Türkeş'e yönelik eleştirileri değerlendirdi.

Türkeş’in ağır deneyiminin, kendisini başkalarının acılarına karşı duyarlı hale getirdiğini belirten Osman Kavala'nın açıklaması şöyle:

"Sayın Tuğrul Türkeş’in beni cezaevinde ziyaret edeceğine dair açıklamasında söylediği “hayatının 7 yılını cezaevinde geçirmiş bir babanın çocuğuyum” şeklinde sözlerinin merhum Alparslan Türkeş ile beni aynı kefeye koymak olarak değerlendirilmesini yadırgadım.

Belli ki Sayın Türkeş iç dünyasıyla ilgili bu sözlerle işkenceye maruz kalmak dâhil, babasının çektiği acıları yakından hissetmiş olmanın, bu ağır deneyimin, kendisini başkalarının acılarına karşı duyarlı hale getirdiğini anlatmak istemiş.

İnsanların toplum hayatına yaptıkları katkılar eşit değerde değil, bazıları diğerlerinden daha önemli konumdalar. Ancak hukukun egemen olduğu bir ülkede uygar biçimde yaşayabilmek için her bireyin hayatının ve haklarının eşit derecede değerli olduğunun kabulü gerekir.

Öteki olarak görülen, önemli olarak görülmeyen insanların hayatları değersiz sayıldığında onların maruz kaldığı adaletsizliklere kayıtsız kalınıyor. Şiddeti teşvik eden bir ortam yaratılıyor, keyfî cezalandırmalar meşrulaştırılıyor."

TUĞRUL TÜRKEŞ NE DEMİŞTİ?

AKP Ankara Milletvekili Tuğrul Türkeş, Gezi davasından hüküm giyen Osman Kavala’yı cezaevinde ziyaret edeceğini söyleyerek, "Bakanımız Yılmaz Tunç'tan rica ettim. Uygun bir zamanda görüşmek için izin istedim. Bir ara ziyaret edeceğim" ifadelerini kullanmıştı.

Son dönemde Osman Kavala'nın tutukluluğuna ilişkin görüşleri ile gündeme gelen Türkeş, Kavala'nın "uzun yargılama sürelerinin bir sembolü haline geldiğini" söylemişti.

Türkeş, "Osman Kavala'nın durumu, laboratuvar gibidir. Altını kırmızıyla çizmek gerekir. Osman Kavala, casusluktan hüküm giymedi. Bu suçlamada delil bulunamadı, adam beraat etti. Gezi Parkı'yla ilgili davadan yargılandı. Ama 7 yıl süren bir yargılama mı olur?" diye konuşmuştu.