Osman Kavala'dan 'yeniden yargılanma' talebi: "Adalet herkes için geçerlidir"

Gezi davasında ağırlaştırılmış müebbete mahkum edilen ve 2 bin 382 gündür cezaevinde bulunan Osman Kavala, avukatları aracılığıyla yaptığı açıklamada yeniden yargılama istedi. Kavala, "Davaların yeniden görülmesi temel hukuk ilkelerinin ve insan haklarına saygının gereğidir" dedi.

Gezi davasında ağırlaştırılmış müebbet cezasına mahkum edilen ve son günlerde yeniden yargılanması gündemde olan iş insanı Osman Kavala, yazılı açıklama yaptı.

Kavala açıklamasında, Gezi Davası'ndaki cezaların somut delil eksikliğine rağmen verildiğini hatırlattı. Anayasa Mahkemesi ve AİHM kararlarının uygulanması çağrısı yapan Kavala, "Davaların yeniden görülmesi saygının gereğidir" dedi.

Kavala, kısa açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Bariz hak ihlallerini içeren, delillere dayanmayan mahkumiyetin kararlarının verildiği, suçsuz insanların yıllar boyu hapis kalmalarına yol açan davaların yeniden görülmesi, temel hukuk ilkelerinin ve insan haklarına saygının gereğidir. Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararları sadece başvuruların değil her yurttaşın adalet talep etme hakkıyla doğrudan ilgilidir.

Adalet herkes için geçerlidir.

Her yurttaşın hayatı ve hakları eşit derecede değerlidir."

BAHÇELİ'DEN KAVALA ÇIKIŞI

Gezi tutuklusu Osman Kavala'nın yeniden yargılama tartışmalarına ilişkin MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Gezi Parkı Davası'nda hüküm alan Osman Kavala'nın yeniden yargılanması ya da serbest bırakılması konusunda kamçılanan sipariş bir süreç devamlı suretle ilerletilmektedir" ifadelerini kullanmıştı.