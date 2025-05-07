Osman Kavala, Goethe Madalyası’na layık görüldü

Almanya’nın en önemli devlet nişanlarından olan Goethe Madalyası’nın bu yılki sahipleri belli oldu. Çinli dil bilimci Li Yuan, Belçikalı tarihçi ve yazar David Van Reybrouck ve Türkiye’den de Gezi Parkı davasından tutuklu bulunan iş insanı Osman Kavala bu yıl ödüle layık görüldü.

Gezi Direnişi davasında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkum edilen ve 7.5 yıldır cezaevinde tutuklu bulunan iş insanı Osman Kavala, 2025 yılında 70. kez verilecek olan Goethe Madalyası'nın üç sahibinden biri oldu.

Goethe Enstitüsü tarafından verilen bu nişan, Almanya dışında kültürel iş birliği ve sanat üretimini destekleyen kişilere veriliyor. Ödüller, Goethe Enstitüsü Başkanı Gesche Joost tarafından Weimar’daki Kunstfest kapsamında halka açık bir törenle takdim edilecek.

Goethe Madalyası, her yıl dünya genelinden sanat, eğitim ve kültür alanlarında etkili çalışmalar yürüten kişilere veriliyor.

Jüri, adayları Goethe Enstitüsü şubelerinin önerileri doğrultusunda belirliyor.

Enstitü Başkanı Joost, günümüzde dünyaya büyük bir “sertliğin” damgasını vurduğunu ifade ederek demokratik değerlerin birçok yerde baskı altında olduğunu söyledi. Joost, Goethe Madalyası’na bu yıl layık görülen kişilerin kültürel anlamda fark yarattıklarının altını çizdi.

Joost, her üç ödül sahibinin de cesaret, yaratıcılık ve net bir bakış açısıyla Almanya ile dilsel ve kültürel değiş tokuş için çaba harcadıklarını belirterek ödül sahiplerinin yaptıkları çalışmalarla kendi ülkelerinin dışında da büyük etki yaratabildiklerini ifade etti.

OSMAN KAVALA’NIN ÇALIŞMALARINA VURGU

Joost, 2017’de Türkiye’de tutuklanmasına rağmen Osman Kavala’nın barış ve toplumsal uzlaşı için çalışmalarına önemli katkılar sunmaya devam ettiğini belirtti. Enstitü Başkanı, Kavala’nın kültürel alanlar yarattığını ve çalışmalarıyla bölgedeki sivil toplum ağlarını güçlendirdiğini de belirtti.