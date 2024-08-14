Osman Kavala için bir ret kararı daha

Gezi davasında hükümlü olarak 7 yıla yakın süredir cezaevinde bulunan iş insanı Osman Kavala için avukatı Hilal Zengin tarafından 13’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’ne yaptığı itiraz reddedildi.



Adalet Bakanlığı, Gezi Parkı davasında müebbet hapis cezası verilen Osman Kavala’nın, kanun yararına yeniden yargılama taleplerini 5 Temmuz'da reddetti.

Bakanlık kararının ardından 13’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’ne başvuru yapan Kavala’nın avukatı Hilal Zengin kanun yararına bozma ve yeniden yargılama talep etti.

Gerçek Gündem'in haberine göre başvuruya dair mütalaasını veren savcılık, talebin reddedilmesini istedi:

“06.05.2024 tarihli bir yargılanmanın yenilenmesi talebinin bulunduğu, bu talebin Adalet Bakanlığı tarafından reddedildiği sanık ve sanık müdafinin bu talebi ile reddedilen talebi arasında esasen bir fark bulunmadığı bu sebeple mükerrer talepte bulunduğu ve bu talep kapsamında da kanun yararına bozma yoluna gidilmemesi gerektiği anlaşılmıştır.”

Savcılığın mütalaasına uygun karar veren mahkeme, itirazı reddederek kanun yararına bozma yoluna gidilmesine yer olmadığına karar verdi.