Osman Kavala'nın avukatından yeniden yargılamanın reddine itiraz

Gezi Davasında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkum edilen ve 2 bin 388 gündür cezaevinde tutulan Osman Kavala’nın avukatı Hilal Zengin, yeniden yargılanma talebinin reddedilmesine ilişkin karara itiraz etti.

Güncel 17.05.2024 21:30 Giriş: 17.05.2024 21:30

Güncelleme: 17.05.2024 21:36 Kaynak: Haber Merkezi

A- A A+