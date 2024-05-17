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Osman Kavala'nın avukatından yeniden yargılamanın reddine itiraz

Gezi Davasında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkum edilen ve 2 bin 388 gündür cezaevinde tutulan Osman Kavala’nın avukatı Hilal Zengin, yeniden yargılanma talebinin reddedilmesine ilişkin karara itiraz etti.

Güncel
  • 17.05.2024 21:30
  • Giriş: 17.05.2024 21:30
  • Güncelleme: 17.05.2024 21:36
Kaynak: Haber Merkezi
Osman Kavala'nın avukatından yeniden yargılamanın reddine itiraz

Gezi Davasında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkum edilen ve 2 bin 388 gündür cezaevinde tutulan Osman Kavala'nın yeniden yargılanma talebi reddedilirken avukatı Hilal Zengin, söz konusu redde ilişkin itirazda bulundu. 

Zengin'in itiraz dilekçesinde ret kararının kaldırılması, beraat ve tahliye istendiği bildirildi. İtirazın ise İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından değerlendirileceği aktarıldı. 

Gazeteci İsmail Saymaz, söz konusu gelişmeyi sosyal medya hesabından duyurdu. Saymaz, X hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Osman Kavala’nın avukatı Hilal Zengin, yeniden yargılanma talebinin reddedilmesine ilişkin karara dün itiraz etti. Dilekçede, red kararının kaldırılması, beraat ve tahliye isteniyor. İtirazı İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi değerlendirecek."

NE OLMUŞTU?

Gezi Davası'nda ağırlaştırılmış müebbet cezasına mahkum edilen ve hukuki durumu son günlerde sıkça tartışılan Osman Kavala'nın 'yargılanmanın yenilenmesi' talebi geçen günlerde, İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından oybirliğiyle reddedilmişti.

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