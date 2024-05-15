Osman Kavala'nın 'yeniden yargılanma' talebi reddedildi
Gezi Davasında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkum edilen ve 2 bin 388 gündür cezaevinde tutulan Osman Kavala'nın yeniden yargılanma talebi reddedildi.
Gezi Davasında ağırlaştırılmış müebbet cezasına mahkum edilen ve hukuki durumu son günlerde sıkça tartışılan Osman Kavala'nın 'yargılanmanın yenilenmesi' talebi, İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından oybirliğiyle reddedildi.
Gezi Davasında yeniden yargılama talebini değerlendirecek heyet dün değişmişti. Bir önceki heyet de yeniden yargılama talebini reddetmişti.
Avukatları aracılığıyla başvuru yapan Osman Kavala, geçen hafta yaptığı açıklamada Gezi Davasındaki cezaların somut delil eksikliğine rağmen verildiğini hatırlatmıştı.
Anayasa Mahkemesi ve AİHM kararlarının uygulanması çağrısı yapan Kavala, "Davaların yeniden görülmesi saygının gereğidir" demişti.
Kavala'nın, karara itiraz hakkı bulunuyor.
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