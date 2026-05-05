Osman Kavala'ya 2025 Özgürlük Ödülü: "Umutlarımı yeşerten gelişmeler var"

3 bin 108 gündür cezaevinde tutulan Gezi hükümlüsü iş insanı Osman Kavala, insan hakları, çoğulculuk ve demokratik değerlere katkıları dolayısıyla Liberal International tarafından 2025 Özgürlük Ödülü’ne layık görüldü.

Friedrich Naumann Foundation iş birliğiyle 4 Mayıs’ta Berlin’de düzenlenen ödül töreninde, Kavala adına ödülü eşi Prof. Dr. Ayşe Buğra aldı ve Kavala’nın ödül konuşmasını okudu.

Kavala'nın konuşması şu şekilde:

"Özgürlük Ödülü’nü almak benim için büyük bir onur. Liberal International’a bu kararlarından dolayı teşekkür ederim. Bu ödül benim için bir güç ve motivasyon kaynağı oldu.

İnsan haklarının ve bireysel özgürlüklerin, birçok toplumda çeşitliliği ve çoğulculuğu bastıran kutuplaştırıcı söylemler ve stratejiler kullanan otoriter siyasi rejimler tarafından tehdit edildiği uluslararası bir ortamda yaşıyoruz. Dünyanın şu anki iç karartıcı durumunda umudu yitirmek çok kolay. Ancak, gelecekteki olasılıklara dair umutlarımı yeşerten bazı yeni gelişmeler de var.

Macaristan’da yapılan seçimlerin sonucundan memnuniyet duydum. Bence bu, sivil özgürlükleri, hukukun üstünlüğünü ve yargının bağımsızlığını hiçe sayan bir siyasi rejimin, demokratik yollarla değiştirilebileceğine dair olumlu bir gösterge olarak yorumlanabilir.

'BÜYÜK ÖNEM TAŞIMAKTADIR'

Kanada Başbakanı Mark Carney’nin son Davos toplantısında yaptığı konuşmayı da önemli buluyorum. Carney söz konusu konuşmada, insan haklarına ve ulus devletlerin egemenliğine saygıyı içeren, kurallara dayalı bir uluslararası düzenin kurulmasının gerekliliğini gündeme getirdi. Carney’nin ifade ettiği gibi, bu düzen aynı zamanda dayanışma ilişkilerini ve sürdürülebilir kalkınmayı da teşvik eden bir uluslararası düzen olacaktır.

Liberal değerlerin öncülüğünde ortaya çıkacak yeni bir siyasi dinamik sayesinde, daha iyi bir dünyanın var olabileceğine inanıyorum. Ayrıca, liberal değerlerin benimsenmesinin, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nde belirtilen hukuk normlarına ve bu Sözleşme sisteminin uygulama organlarına daha fazla güç kazandıracağına inanıyorum. Bu, ülkemde sivil hak ve özgürlüklerin savunulması açısından büyük önem taşımaktadır."