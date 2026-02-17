Osman Okkan'a bir onur ödülü de Münster'den

Gazeteci ve Yönetmen Osman Okkan, Almanya’da üniversite öğrencisi, öğretim üyesi, sendikacı, aktivist ve gazeteci olarak ilk yıllarını geçirdiği Münster şehrinin onur ödülünü alıyor.

Geçtiğimiz yıl içinde Nürnberg, Köln ve Hamburg merkezli saygın sivil toplum ve kültür örgütlerinin “onur ödülü”ne layık görülen Okkan, Münster Büyükşehir Belediyesi tarafından verilecek olan tam adıyla “Anadili Destek ve Entegrasyon Ödülü”nü 21 Şubat Dünya Anadil Günü vesilesiyle gerçekleştirilecek toplantı ve törende alacak. Okkan’a ödülünü Münster Büyükşehir Belediye Başkanı Tilmann Fuchs'ın (Yeşiller) takdim edeceği öğrenildi.

Ödül töreni Avrupa'nın karanlık yılları olarak tarihe geçen "30 yıl Savaşları"yla "80 yıl Savaşları"nı bitiren ve uluslararası hukuk açısından önemli bir başlangıç olarak kabul edilen "Vestfalya Barışı"nı (1648) getiren anlaşmanın imzalandığı tarihi Münster Belediye binasında yapılacak.

Münster Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı “Komünal Entegrasyon Merkezi” ve Radyo-Kaktüs Derneği’nce “Kökenin Sesleri” (Stimmen der Herkunft) başlığı altında düzenlenen Dünya Anadil Günü toplantısına Okkan ve Fuch’un yanısıra Münster’de entegrasyon çalışması yapan resmi ve özel kurumların temsilcileriyle, Radyo-Kaktüs’ün yöneticileri katılacak. Neva Hadipour, Olaf Götze, Ibsabell Lipthay, Martin Firgau ve Nedim Şahin de etkinliğe müzikal zenginlik katacaklar.

OSMAN OKKAN HAKKINDA

Uzun yıllardır Köln’de yaşayan Avrupa Türkiye Kültür Forumu’nun Kurucu Başkanı Osman Okkan, araştırmacı gazeteci, yazar, radyo – televizyon muhabiri, haber programı ve belgesel film yönetmeni olmasının yanı sıra, bir kültür, barış ve diyalog savaşçısı olarak tanınıyor. Yaşamını insan hakları, demokrasi ve eşit haklar mücadelesine, halklar arasında kardeşliğe adayan, yankıları Avrupa sınırlarını aşan birçok etkinliğe imzasını atmış olan Okkan, şimdiye kadar eserleri ve çalışmaları nedeniyle çok sayıda ödüle layık görüldü. Okkan en son olarak geçtiğimiz yıl Nürnberg’de Türkiye Almanya Film Festivali’nin, Köln’de Kültür Konseyi’nin ve Hamburg’da “Kültürlerarası Düşünce Fabrikası”nın onur ödüllerini almıştı.

Kısa bir süre içinde dört ayrı kentten, dört onur ödülüne layık görülen Okkan, Almanya’daki ilk yıllarını geçirdiği Münster’den alacağı ödülü de daha önceki ödül törenlerindeki gibi Türkiye’de haksız yere hapiste tutulan siyasi mahkumlara adayacağını açıkladı.

MÜNSTER VE OSMAN OKKAN

Kuzey Ren Vestfalya eyaletindeki tarihi Münster kenti Almanya’nın kültür ve eğitim açısından önemli kentleri arasında yer alıyor.

Osman Okkan 61 yıldır Almanya’da yaşıyor. Bu ülkedeki ilk durağı 1965 yılında üniversite öğrencisi olarak Münster oldu.

Önce Münster Üniversitesi’nde ekonomi, sosyoloji ve siyasal bilimler alanlarında öğrenim gördü. O dönemde Türkiye’den Almanya’ya işgücü göçü başlamıştı. O da böylece resmen 1961 yılında başlayan göçün ilk tanıklarından biri oldu. Üniversitedeki akademik çalışmalarının ağırlığı da göç sürecinin sosyal ve siyasal boyutlarıyla ilgiliydi. Münster’de öğrenci ve göçmen işçilerin hakları için mücadele veren örgütlerin kurulmasında, yönetimlerinde, çalışmalarında aktif olarak yer alarak bu yeni göç sürecinin de bir parçası oldu. Kurucuları arasında yer aldığı (günümüzde halen aktif olarak çalışmalarını sürdüren) Münster Türk İşçi ve Öğrenci Derneği’nin başkanlığını yaptı, Alman Sendikalar Birliği’nde ve sendikalarda üye olarak, danışmanlık yaparak işçi hakları için verilen mücadeleye katıldı, daha sonra halen yaşamını sürdürdüğü Köln’e yerleşti. Ancak ilk yıllarını geçirdiği Münster’le olan bağını hiç koparmadı. Münsterliler de “onur ödülü”yle 61 yıllık hemşehrilerini unutmadıklarını gösterdi.