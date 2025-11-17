Osman Okkan’a bir ödül de Hamburg’dan

Yıllardır ülkeler, halklar ve kültürler arası ilişkilerin gelişimi için sayısız girişime imzasını atmış olan Belgesel Yönetmeni, Gazeteci-Yazar Osman Okkan’a bir onur ödülü de Hamburg’dan geldi.

Okkan’a ödülü Hamburg’da yedi yıl önce kurulan “Kültürlerarası Düşünce Fabrikası”nın (IKDF) düzenlediği kültür festivali “Edebiyat ve Tiyatro Günleri”nin açılış galasında, Hamburg’lu tanınmış yazar ve edebiyat bilimcisi, Almanya PEN Merkezi’nin eski Başkanı Regula Venske’yle birlikte verildi.

IKDF’nin bu yıl “Sınırları Aşan Öyküler” mottosuyla başlattığı kültür festivalinin açılışına Türkiye’den de Rize’nin Fındıklı ilçesinin sevilen Belediye Başkanı Ercüment Şahin Çervatoğlu ve Hamburg Kültür ve Medya Dairesi yöneticilerinden Julia Dautel katıldı.

IKDF’in ilk kez verdiği “Onur Ödülü”nü alan Okkan ve Venske, ödüllerini kürsüden tek tek isimlerini sayarak Türkiye’de hapisteki aydınlar, siyasetçiler ve gazetecilere adadılar.

OSMAN OKKAN HAKKINDA:

Uzun yıllardır Köln’de yaşayan Osman Okkan Avrupa kamuoyunda, araştırmacı gazeteci, yazar, radyo – televizyon muhabiri, haber programı ve belgesel film yönetmeni olmasının yanı sıra, bir kültür, barış ve diyalog insanı olarak tanınıyor.

Yaşamını insan hakları, demokrasi ve eşit haklar mücadelesine, halklar arasında kardeşliğe adayan, yankıları Avrupa sınırlarını aşan birçok etkinliğe imzasını atmış olan Okkan, şimdiye kadar eserleri ve çalışmaları nedeniyle çok sayıda ödüle layık görüldü.

Okkan içinde bulunduğumuz yıl da Nürnberg Türkiye Almanya Film Festivali’nin ve ardından da Köln Kültür Konseyi’nin “Onur Ödül”lerini almıştı. Bu ödüllerini de Hamburg’da olduğu gibi Türkiye’deki diktatörce eğilimlere karşı, haksız yere hapiste tutulan siyasi mahkumlara adadığını açıklamıştı.

Çoğunluğu göçmen kökenli aydınlar tarafından sanat, kültür, eğitim ve diğer toplumsal alanlarda çeşitli etkinlikler düzenleyerek Hamburg ve çevresindeki kültürel ve siyasal yaşama katkıda bulunmak kurulmuş olan IKDF’nin ödüllü açılış galası Altona’nın tarihi belediye sarayında gerçekleştirildi. “Edebiyat ve Tiyatro Günleri” programında yer alan etkinlikler Hamburg’daki çeşitli tiyatro ve kütüphane gibi kültürel mekanlarda 18 Kasım’a kadar sürecek. Bu etkinliklerden bazıları şöyle:

Alfred Schnittke Akademisi’nde, Zeynep Kaçar’ın yazdığı ve Theater İstasyon topluluğu tarafından sahnelenen “Şimdi Uçuşa Geçiyoruz” adlı tiyatro oyunu.

Almanca edebiyatın tanınmış isimlerinden Thomas Mann, Ingeborg Bachmann ile Else Lasker-Schüler ve eserlerinin konu alınacağı edebiyat oturumları (Menekşe Toprak, Rolf Wagner, Rukiye ve Nurcan Cankıran’ın sunumlarıyla).

Berlinli ve Hamburg’lu yazarlar Bienvenue Angui ve Alexander Häusser’in katılımıyla hafıza kültürü üzerine bir söyleşi akşamı.

Sürgünde yaşadığı Almanya’da dört yıl önce yaşamını yitiren Yazar Doğan Akhanlı anısına, yayıncısı Madjid Mohit ile Oyuncu Viola Livera ve Belgeselci Orhan Çalışır’ın katılacağı anma ve okuma etkinliği.

“Kültürlerarası Düşünce Fabrikası”nın (IKDF) düzenlediği “Edebiyat ve Tiyatro Günleri”yle ilgili ayrıntılı bilgi için:

https://ikdf.org/event/grenzenlose-geschichten-interkulturelle-denkfabrik-literatur-und-theatertage-2/