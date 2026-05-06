Osman Şahin Öykü Ödülü, Tarık İsmet Alkan’ın “Buğu”suna

Toroslar Belediyesi'nin bu yıl ilk kez düzenlediği Osman Şahin Öykü Ödülü'nde Tarık İsmet Alkan’ın “Buğu” adlı öyküsünü birinciliğe değer gördüldü. Yarışmada ilk 3’e giren eserlerin yanı sıra mansiyon ödülüne değer görülen 10 öykü bir kitapta toplanacak.

Toroslar Belediyesi'nin, Mersinli yazar-senarist Osman Şahin adına düzenlediği öykü ödüllerinde dereceye giren ve mansiyona değer görülen öyküler açıklandı.

Turan Ali Çağlar, Pakize Özkan, Orhan Özdemir ve Abidin Yağmur’dan oluşan Seçici Kurul, yurt genelinden ve yurtdışından gönderilen 503 başvurudan, teknik şartnameye uyan eserleri inceledi.

Seçici Kurul üyelerinden en yüksek puanı alan isim, ödüle Ankara’dan katılan Tarık İsmet Alkan oldu. Tarık İsmet Alkan’a ödül kazandıran “Buğu” adlı öyküde, seralarda çalışan tarım işçisi bir kadın ile hayatını yaylalarda geçiren ninesi arasındaki duygusal bağ ve ekonomik şartların dayattığı iki farklı yaşam biçimi anlatılıyor.

Yazar öyküsünde, biri yaylaların serin ve temiz havasında özgürce dolaşan, biri seraların boğucu sıcağında çalışmak zorunda kalan iki emekçi kadının yaşamlarını, Yörük kadının hayat felfesesini, sera işçisi kadının tanık olduğu zorlukları sade, akıcı, abartıya kaçmayan toplumcu-gerçekçi bir dille anlatıyor.

Seçici Kurul, ikincilik ödülünün “Yabancılarla Türkçe Yolculuğum” adlı eseriyle Hidayet Boyacıoğlu’na, üçüncülük ödülünün “Dereköylü Handan” adlı eseriyle İlhan Günay’a verilmesini kararlaştırdı.

Seçici Kurul ayrıca Mehmet Çetin Doğan, Ahmet Koç, Özcan Öztürk, Hasan Hulki Muradi, Sıla Sığındı, Serdar Karababa, Fatma Özlem Çelik, Osman Eroğlu, Doğan Soydan ve Melodi Holago’nun öykülerine mansiyon ödülü verilmesi ve seçki kitabında yayınlanmasını önerdi.

Osman Şahin Öykü Ödülünde ilk 3’e giren eserler ile mansiyona değer görülen 10 eserin yer alacağı seçki kitabu önümüzdeki günlerde yayınlanacak.