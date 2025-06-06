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Osmaneli’de seyir halindeki otomobil yandı

Ajans Haberleri
  • 06.06.2025 17:33
  • Giriş: 06.06.2025 17:33
  • Güncelleme: 06.06.2025 17:33
Kaynak: İHA
Osmaneli’de seyir halindeki otomobil yandı

Bilecik’in Osmaneli ilçesinde seyir halindeki otomobilde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Olay, Osmaneli-İznik karayolunun Arap uçtu mevkiinde meydana geldi. Yolda seyreden Tayfun Y. yönetimindeki 11 ACE 105 plakalı otomobil, belirlenemeyen nedenle yanmaya başladı. Durumu fark edip araçtan inen sürücünün ihbarı üzerine bölgeye Osmaneli Orman İşletme şefliği, Osmaneli Belediyesi itfaiye ve jandarma ekipleri yönlendirildi. Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında araç kullanılamaz hale geldi.

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