Osmaneli’nde tarihi panayır başladı

Bilecik’in Osmaneli ilçesinde her sene Eylül ayında kutlanan panayırlar başladı. Bu sene Osmaneli Panayırı uzun aradan sonra Karakucak Güreşleri ile başladı.

Karakucak Güreşleri'ni Bilecik Valisi Şefik Aygöl, İlçe Kaymakamı Yüksel Ünal, Belediye Başkanı Münür Şahin, Jandarma Komutanı Mustafa Güzel, Emniyet Müdürü vekili Komiser Bünyamin Şahin, kurum müdürleri, siyasi parti başkanları, sivil toplum başkanları ve vatandaşlar izledi.

Panayırın 1’inci gününün Karakucak Güreşleri ile başladığını söyleyen Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, “Osmaneli panayırı tarihi Roma İmparatorluğu döneminden çok daha öncesine dayanan çevre il, ilçe, köylerin ve Osmaneli halkının ticari olarak bir araya geldiği, bir hafta süren büyük bir organizasyon. Bu etkinliği sosyal aktiviteler sergiler ile daha ile daha ileriye götüreceğiz. Bunun bir örneğini de bugün burada gerçekleştirdik. Uzun yıllar önce Osmaneli panayırı Karakucak Güreşleri ile başlarmış. Biz de bu ata geleneğimizi tekrardan yaşatmak için burada toplandık. 300 güreşçimizin katıldığı güreş müsabakalarını izleyerek panayırımızı başlatmış olduk. Tarihi panayırımıza özellikle Türkiye’nin değişik yerlerinden satıcılar farklı ürünlerle katılıyor. Bu yıl 16-24 Eylül arasında gerçekleşecek tarihi Osmaneli panayırımıza tüm il, ilçe ve köylerimizi davet ediyoruz. Unutmayalım tarihi panayırımız buluşmamız ve uygun fiyatla alışveriş etmemiz için bir fırsattır. Osmaneli Belediyesi olarak her yıl bir önceki yıldan farklı bir organizasyonla panayırımızı büyütmeye ve ilgi odağı haine getirmeye devam edeceğiz” ifadelerine yer verdi.

Karakucak Güreşleri’nde konuşan Bilecik Valisi Şefik Aygöl, “Bu geleneğimizi sürdürmek, adetlerimizi, ata sporumuzu yaşatmak ve Karakucak güreşimizi gelecek nesillere aktarmak bizler için çok önemlidir. Bunun en güzel örneğini bugün Osmaneli de gerçekleştiriyoruz. Ata sporu olan güreşi yaşatma, gelecek nesillere sevdirme ve aktarma konusunda önemli bir yeri olan bu etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür ederim" dedi.

Birbirinden başarılı güreşçilerin kıyasıya mücadele ettiği müsabakaların ardından etkinlik, Vali Aygöl, Kaymakam el Ünal, Belediye Başkanı Münür Şahin’in finallerde başarı elde eden başpehlivanlara ödüllerini vermesi ile Karakucak Güreşleri sona erdi.