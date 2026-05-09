Osmangazi'de Hatice Bakraç Kreş ve Gündüz Bakımevi'nin temeli atıldı

Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın’ın öncülüğünde, Bursa’ya kazandırılacak olan Hatice Bakraç Kreş ve Gündüz Bakımevi’nin temel atma töreni gerçekleştirildi. Törende konuşan CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, CHP’li belediyelerin kreş hizmetlerinden yaklaşık 100 bin çocuğun faydalandığını belirtti.

Bursa'da düzenlenen törene; CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, CHP Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, Osmangazi İlçe Başkanı Raşit Gürbüz, eski Milli Savunma ve Milli Eğitim Bakanı Turhan Tayan ile parti yöneticileri ve çok sayıda davetli katıldı.

KREŞ SAYISI 803’E ULAŞTI

Gökan Zeybek, CHP’li belediyeler tarafından hayata geçirilen kreş sayısının Türkiye genelinde 803’e ulaştığını açıkladı. Bu hizmetlerden yaklaşık 100 bin çocuğun doğrudan yararlandığını ifade eden Zeybek, çocukların güvenle büyüdüğü ve eşit fırsatlarla geleceğe hazırlandığı bir Türkiye hedefiyle çalıştıklarını, sosyal belediyecilik uygulamalarının süreceğini vurguladı.

"2,5 MİLYON ÇOCUK HİZMET BEKLİYOR"

Kreş ve gündüz bakımevlerinin önüne çıkarılan engellere tepki gösteren Zeybek, şu ifadeleri kullandı:

"Kapatmanın yollarını aramak yerine elinizi taşın altına koyun. Bugün 2,5 milyon çocuk hâlâ bu hizmetlerden yararlanamıyor."