Osmangazi Gemisi kaç metre? Osmangazi Gemisi özellikleri neler?

Osmangazi Gemisi, Karadeniz’deki Sakarya Gaz Sahası’nda görev yapacak büyük ölçekli bir yüzer doğal gaz üretim platformudur. 2026'nın üçüncü çeyreğinde tam kapasiteyle üretime başlaması planlanan platformun günlük gaz işleme kapasitesi 10,5 milyon metreküpe kadar çıkabiliyor. Platformun ulaştığı boyutlar ve teknik kabiliyetleri kamuoyunun ilgisini çekiyor.

OSMANGAZİ İ GEMİSİ KAÇ METRE?

Osmangazi Yüzer Doğal Gaz Üretim Platformu, uzunluğu ve teknik kapasitesiyle dikkat çekiyor. Platformun uzunluğu 298,5 metre, yani yaklaşık dört futbol sahası uzunluğuna denk geliyor. Genişliği 56 metre, derinliği ise 29,5 metre olarak ölçülüyor. Bu boyutlar, platformu Türkiye’nin enerji alanındaki en büyük yüzer yapılarından biri haline getiriyor.

OSMANGAZİ GEMİSİ ÖZELLİKLERİ NELER?

Personel Kapasitesi: 140 kişi

140 kişi Doğal Gaz İşleme Kapasitesi: Maksimum 10,5 milyon metreküp/gün

Maksimum 10,5 milyon metreküp/gün Gaz Transfer Kapasitesi: Maksimum 10 milyon metreküp/gün

Maksimum 10 milyon metreküp/gün Ana Gaz İletim Hattı Uzunluğu: 161 kilometre

Karadeniz’in derinliklerinde bulunan Sakarya Gaz Sahasından çıkarılan doğal gaz, Osmangazi platformu aracılığıyla deniz ortasında işlenecek ve karaya ulaştırılacak. Platformun 2026 yılı üçüncü çeyreğinde tam kapasiteyle devreye girmesi planlanıyor. Böylece üretimin günlük 20 milyon metreküpe ulaşması hedefleniyor. Bu miktar, yaklaşık 8 milyon hanenin doğal gaz ihtiyacını karşılayabilecek seviyede.