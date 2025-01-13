Osmangazi Köprüsü geçiş ücreti 2025 | Zamlı güncel fiyatlar

Osmangazi Köprüsü geçiş ücretlerine 12 Ocak 2025 tarihi itibariyle zam geldi. Marmara Denizi üzerinde bulunan Osmangazi Köprüsü'ne gelen zammın ardından Osmangazi Köprüsü araç, araba, motor, tır, kamyon, otobüs, minibüs geçiş ücretleri araştırması hız kazandı. Türkiye'de Yap-İşlet-Devret (YİD) modeli ile yapılan köprü ve otoyollar, kamu işletmesi altındaki diğer köprü ve otoyollara göre yüksek ücret tarifesi ile fiyatlanıyor. Araç sahipleri bu sebeple köprü ve otoyol ücretlerini yakından takip ediyor. Peki Osmangazi Köprüsü geçiş ücretleri 2025 yılında ne kadar? Osmangazi Köprüsü geçiş ücretleri hangi yöntemlerle ödeniyor? Osmangazi Köprüsü geçiş ücreti ödememenin cezası ne kadar ve nasıl tahsil ediliyor? Tüm detaylar haberimizde...

OSMANGAZİ KÖPRÜSÜ ZAMLI GÜNCEL FİYATLAR

İzmir-İstanbul yolunun bitirilmesiyle daha da önemli hale gelen Osmangazi Köprüsü'nü kullanan yolcuların ödeyeceği ücretler araç sınıfları ve aracın AKS aralığına göre değişkenlik gösteriyor.

15 Mayıs 2024'te gelen zamla beraber standart otomobiller için 290 TL olan ücret 399 TL'ye yükseltilmişti. 16 Ağustos 2024'te gelen zamla birlikte standart otomobiller için 555 TL'den başlayan fiyatlar araç cinsine göre 1.765 TL'ye kadar dayandı.

12 Ocak 2025 gelen son zammın ardından 555 TL olan otomobil geçişi 795 TL'ye yükseldi. 2. sınıf araçlar (minibüs) 890 TL'den 1.270 TL'ye, 3. sınıf araçlar (yolcu otobüsü) 1.055 TL'den 1.510 TL'ye, 4. sınıf araçlar (kamyon) 1.400 TL'den 2.005 TL'ye, 5. sınıf araçlar (tır) 1.765 TL'den 2.530 TL'ye, 6. sınıf araçlar (motosiklet) 390 TL'den 555 TL'ye yükseldi

OSMANGAZİ KÖPRÜSÜ GEÇİŞ ÜCRETİ

Osmangazi Köprüsü'nün geçişlerinde ödeme yapmak için Otomatik Geçiş Sistemi (OGS) ve Hızlı Geçiş Sistemi (HGS) sistemleri kullanılıyor. Bu sistemleri bulundurmayan araçlar için aynı zamanda nakit ödeme gişeleri de bulunuyor.

Osmangazi köprüsü geçiş ücretleri aşağıdaki gibidir:

Aracın Sınıfı Köprü Geçiş Ücreti 1. Sınıf (Otomobiller) 795 TL 2. Sınıf (Minibüsler) 1.270 TL 3. Sınıf (Yolcu Otobüsleri) 1.510 TL 4. Sınıf (Kamyonlar) 2.005 TL 5. Sınıf (Tırlar, Treyler) 2.530 TL 6. Sınıf (Motosikletler) 555 TL

OSMANGAZİ KÖPRÜSÜ ÜCRETİ NASIL ÖDENİR?

Osmangazi Köprüsü geçiş ücretleri OGS ve HGS sayesinde ödenebilmektedir. OGS veya HGS bulundurulan araçlara yerleştirilmiş olan elektronik cihazlar sayesinde köprüden geçerken durmaya gerek kalmadan ödeme yapılabilir. OGS veya HGS bulunmadığı takdirde ise giriş ve çıkışlarda bulunan “NAKİT” gişelerini kullanabilmek de mümkün. Ayrıca hali hazırdan bulunan HGS veya OGS hesaplarına internet üzerinden para yüklemesi de yapılabilir.

OSMANGAZİ KÖPRÜSÜ ARAÇ GEÇİŞ ÜCRETİ NE KADAR?

Osmangazi Köprüsü araç geçiş ücreti 1. sınıf olan şahsi otomobiller için 12 Ocak 2025 tarihi itibariyle 890 TL'den 1.270 TL'ye yükseldi.

OSMANGAZİ KÖPRÜSÜ MİNİBÜS GEÇİŞ ÜCRETİ NE KADAR?

Osmangazi Köprüsü araç geçiş ücreti 2. sınıf olan minibüsler için 12 Ocak 2025 tarihi itibariyle 555 TL'den 795 TL'ye yükseldi.

OSMANGAZİ KÖPRÜSÜ OTOBÜS GEÇİŞ ÜCRETİ NE KADAR?

Osmangazi Köprüsü araç geçiş ücreti 3. sınıf olan otobüsler için 12 Ocak 2025 tarihi itibariyle 1.055 TL'den 1.510 TL'ye yükseldi.

OSMANGAZİ KÖPRÜSÜ KAMYON GEÇİŞ ÜCRETİ NE KADAR?

Osmangazi Köprüsü araç geçiş ücreti 4. sınıf olan kamyonlar için 12 Ocak 2025 tarihi itibariyle 1.400 TL'den 2.005 TL'ye yükseldi.

OSMANGAZİ KÖPRÜSÜ TIR GEÇİŞ ÜCRETİ NE KADAR?

Osmangazi Köprüsü araç geçiş ücreti 5. sınıf olan tırlar için 12 Ocak 2025 tarihi itibariyle 1.765 TL'den 2.530 TL'ye yükseldi.

OSMANGAZİ KÖPRÜSÜ MOTOR GEÇİŞ ÜCRETİ NE KADAR?

Osmangazi Köprüsü araç geçiş ücreti 6. sınıf olan motorlar için 12 Ocak 2025 tarihi itibariyle 390 TL'den 555 TL'ye yükseldi.

OSMANGAZİ KÖPRÜSÜ CEZA ÜCRETLERİ NE KADAR?

5 Temmuz 2024 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 7417 sayılı Kanun uyarınca ihlalli (ödemesiz) geçişlere uygulanan ceza tutarlarında değişikliğe gidildi. Bu kapsamda;

Eskiden olduğu gibi yeni sistemde de geçişi takip eden ilk 15 gün içerisinde geçiş ücreti cezasız olarak ödenebiliyor.

15 gün içinde ödeme yapılmaması halinde geçiş ücretine 1 kat ceza ekleniyor.

45 gün içerisinde ödeme yapılmaz ise geçiş ücretine 4 kat ceza ekleniyor ve toplam tutarın takip ve tahsiline ilişkin hukuki süreç başlatılıyor.

Bu kapsamda geçiş ücreti ve 4 kat ceza tutarının takip ve yargılama masrafları, avukatlık ücreti ve işleyecek yasal faiz ile birlikte takip ve tahsil ediliyor.

Ödemeler T.C. Ziraat Bankası veya QNB Finansbank A.Ş. şubeleri ile bu bankaların internet bankacılığı sistemlerinden igs.otoyolas.com.tr internet sitesinden ya da OTOYOL A.Ş. Mobil Uygulaması vasıtasıyla yapılabilir.