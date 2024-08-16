Osmangazi Köprüsü geçiş ücreti ne kadar? | 2024 zamlı güncel fiyatlar

Türkiye'de Yap-İşlet-Devret (YİD) modeli ile yapılan köprü ve otoyollar, kamu işletmesi altındaki diğer köprü ve otoyollara göre yüksek ücret tarifesi ile fiyatlanıyor. Araç sahipleri bu sebeple köprü ve otoyol ücretlerini yakından takip ediyor.

Peki Osmangazi Köprüsü geçiş ücretleri 2024 yılında ne kadar oldu? Osmangazi Köprüsü geçiş ücretleri hangi yöntemlerle ödeniyor? Osmangazi Köprüsü geçiş ücreti ödememenin cezası ne kadar ve nasıl tahsil ediliyor? Tüm detaylar haberimizde...

2024'TE İKİNCİ ZAM

İzmir-İstanbul yolunun bitirilmesiyle daha da önemli hale gelen Osmangazi Köprüsü'nü kullanan yolcuların ödeyeceği ücretler araç sınıfları ve aracın AKS aralığına göre değişkenlik gösteriyor.

15 Mayıs 2024'te gelen zamla beraber standart otomobiller için 290 TL olan ücret 399 TL'ye yükseltilmişti.

16 Ağustos'ta gelen zamla birlikte standart otomobiller için 555 TL'den başlayan fiyatlar araç cinsine göre 1.765 TL'ye kadar dayanıyor. Motosikletler ise 390 lira ödeme yapıyor.

OSMANGAZİ KÖPRÜSÜ GEÇİŞ ÜCRETİ

Osmangazi Köprüsü'nün geçişlerinde ödeme yapmak için Otomatik Geçiş Sistemi (OGS) ve Hızlı Geçiş Sistemi (HGS) sistemleri kullanılıyor. Bu sistemleri bulundurmayan araçlar için aynı zamanda nakit ödeme gişeleri de bulunuyor.

Osmangazi köprüsü geçiş ücretleri aşağıdaki gibidir:

Aracın Sınıfı Köprü Geçiş Ücreti 1. Sınıf (Otomobiller) 555,00 TL 2. Sınıf (Minibüsler) 890,00 TL 3. Sınıf (Yolcu Otobüsleri) 1.055,00 TL 4. Sınıf (Kamyonlar) 1.400,00 TL 5. Sınıf (Tırlar, Treyler) 1.​765,00 TL 6. Sınıf (Motosikletler) 390,00 TL

OSMANGAZİ KÖPRÜCÜ ÜCRETİ NASIL ÖDENİR?

Osmangazi Köprüsü geçiş ücretleri OGS ve HGS sayesinde ödenebilmektedir. OGS veya HGS bulundurulan araçlara yerleştirilmiş olan elektronik cihazlar sayesinde köprüden geçerken durmaya gerek kalmadan ödeme yapılabilir. OGS veya HGS bulunmadığı takdirde ise giriş ve çıkışlarda bulunan “NAKİT” gişelerini kullanabilmek de mümkün. Ayrıca hali hazırdan bulunan HGS veya OGS hesaplarına internet üzerinden para yüklemesi de yapılabilir.

OSMANGAZİ KÖPRÜSÜ CEZA ÜCRETLERİ NE KADAR?

5 Temmuz 2024 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 7417 sayılı Kanun uyarınca ihlalli (ödemesiz) geçişlere uygulanan ceza tutarlarında değişikliğe gidildi. Bu kapsamda;

Eskiden olduğu gibi yeni sistemde de geçişi takip eden ilk 15 gün içerisinde geçiş ücreti cezasız olarak ödenebiliyor.

15 gün içinde ödeme yapılmaması halinde geçiş ücretine 1 kat ceza ekleniyor.

45 gün içerisinde ödeme yapılmaz ise geçiş ücretine 4 kat ceza ekleniyor ve toplam tutarın takip ve tahsiline ilişkin hukuki süreç başlatılıyor.

Bu kapsamda geçiş ücreti ve 4 kat ceza tutarının takip ve yargılama masrafları, avukatlık ücreti ve işleyecek yasal faiz ile birlikte takip ve tahsil ediliyor.

Ödemeler T.C. Ziraat Bankası veya QNB Finansbank A.Ş. şubeleri ile bu bankaların internet bankacılığı sistemlerinden igs.otoyolas.com.tr internet sitesinden ya da OTOYOL A.Ş. Mobil Uygulaması vasıtasıyla yapılabilir.