Osmangazi ve Yıldırım’da su kesintisi

BUSKİ Genel Müdürlüğü, Osmangazi ve Yıldırım ilçesinde yapılacak çalışmalar çerçevesinde su kesintisi yaşanacağını açıkladı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü İşletmeler 1. Bölge Dairesi Başkanlığı yaptığı açıklamada şu cümlelere yer verdi:

"Osmangazi İlçesi Gündoğdu Mahallesinde, 22 Eylül 2023 ile 28 Eylül 2023 tarihleri arasında 10.00 ile 18.00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yapılacaktır. Ayrıca, Yıldırım İlçesi Çelebi Mehmet Mahallesi 3.Karanfil Sokak ve civarında 22 Eylül 2023 ile 10 Ekim 2023 tarihleri, 09.00 ile 16.00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yapılacaktır."