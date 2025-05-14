Osmangazi’de balkonlar tarım alanına dönüşecek

(BURSA) - İlçe sakinlerini balkon ve teraslarında tarım yapmaya teşvik eden Osmangazi Belediyesi, ata tohumlardan üretilen domates ve biber fidelerini vatandaşlara dağıttı.

Osmangazi Belediyesi, vatandaşları tarımsal üretime teşvik etmek ve sağlıklı gıdaya ulaşım konusunda farkındalık oluşturmak için ata tohumlardan üretilen on binlerce domates ve biber fidesini düzenlenen törenle dağıttı.

14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü kapsamında düzenlenen fide dağıtımına vatandaşlar da büyük ilgi gösterdi. İlçe sakinleri fidelerden alabilmek için uzun kuyruklar oluşturdu.

Osmangazi Meydanı’ndaki dağıtıma Belediye Başkanı Erkan Aydın, Osmangazi Ziraat Odası Başkanı İsmail Altınkaya, Osmangazi Kent Konseyi Başkanı Fatma Çil Yılmaz ve meclis üyeleri katıldı.

Standın başına geçerek vatandaşlara fide dağıtan Aydın, “Çiftçilerimiz çok zor koşullarda üretim yapıyor. Girdi maliyetleri çok yüksek. Üretim sonucunda elde edilen kazanç ise çok düşük. Vatandaşlarımızı tarımsal üretime teşvik etmek ve küçük üreticiyi desteklemek adına 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü’nde ata tohumlardan üretilen domates ve biber fidelerini dağıtıyoruz. Atalık tohumlarımızın yaygınlaştırılması çok önemli. Atalık tohumlarımızı gelecek nesillere bırakacağımız önemli değerlerimiz olarak görüyoruz. Dağıttığımız fideleri alarak toprakla buluşturacak olan vatandaşlarımıza da üretime verdikleri desteklerden dolayı teşekkür ediyoruz” diye konuştu.