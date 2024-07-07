Osmangazi’nin köylerinde şenlik dolu günler başladı

Osmangazi Belediyesi’nin kırsal mahallelerde yaşayan vatandaşları eğlenceli ve eğitici etkinliklerle buluşturduğu ‘Köyümüzde Şenlik Var’ projesi, Gökçeören Mahallesi’nde gerçekleştirilen coşku dolu program ile başladı. Yüzlerce kişinin katıldığı ve birbirinden renkli anlara sahne olan şenlikte, aileler ve çocuklar doyasıya eğlendi.

Osmangazi Belediyesi’nin yaz boyunca 32 farklı kırsal mahallede gerçekleştireceği ‘Köyümüzde Şenlik Var’ etkinliklerinin ilk adresi Gökçeören Mahallesi oldu.

Başta çocuklar olmak üzere Osmangazili yurttaşların gönüllerince eğlendikleri programa ilgi oldukça yoğundu. Hem çocuklara hem de yetişkinlere yönelik birbirinden renkli ve eğlenceli etkinliklerin yer aldığı program, festival havasında başladı. Programa katılan çocuklar, kendileri için özel olarak hazırlanan alanda bir araya gelerek, unutulmaya yüz tutmuş sokak oyunları, şişme oyun parkurları, zıp zıp, yüz boyama, bouble şov, palyaço gösterisi gibi aktiviteler ve çeşitli ikramlar ile doyasıya eğlendi.