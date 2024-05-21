Osmaniye Akdeniz Futbol Kulübü bölge şampiyonu oldu

Osmaniye Akdeniz Futbol Kulübü U15 Ligi’nde büyük bir başarıya imza atarak bölge şampiyonu oldu.

Önce il şampiyonu olan Akdeniz Futbol Kulübü, Mersin’de yapılan Türkiye Şampiyonası 1.Kademe U15 Grubu müsabakalarında büyük bir başar elde ederek Osmaniye’yi Türkiye şampiyonasında temsil etmeye hak kazandı.

Osmaniye Amatör Spor Kulübü Federasyonu (ASKF) Başkan Vekili Volkan Canbolat, Akdeniz Futbol Kulübü teknik heyetini ve futbolcuları yaptığı bir açıklama ile tebrik etti.

Canbolat "Gençlerimiz önemli bir başarıya imza attılar. İlimizi Türkiye şampiyonasında temsil edecekler. Onları canı gönülden tebrik ediyorum. Gençlerimizin vurduğu gol olsun ve Türkiye şampiyonasında ilimizi en iyi şekilde temsil edeceklerine yürekten inanıyorum"dedi.