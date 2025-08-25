Osmaniye Barınağı'nda skandal: Doğmamış köpekler üzerinden bile para almışlar

Osmaniye Belediyesi Hayvan Barınağı’nda çalışanların topladıkları köpek başına 10 TL para aldığı, hamile köpeklerin doğmamış yavruları üstünden bile kazanç sağlandığı ortaya çıktı.

10 Mart 2025 tarihinde Osmaniye Belediyesi barınağında toplatılan sokak köpekleri, önce enjeksiyonla bayıltıldı, ardından el arabalarına atılarak taşındı. O gün yaşananlar Türkiye’nin gündemine oturdu. Ortaya çıkan görüntülerde, baygın haldeki yavru köpeklerin boyunlarından tutulup rastgele fırlatıldığı anlar yer aldı.

Sözcü'den Meral Danyıldız'ın haberine göre, barınak çalışanlarının kendi aralarındaki iç yazışmaları açığa çıktı.

Burada çalışanların topladıkları köpek başına 10 TL kazanç sağladığı anlaşıldı. Kendi içlerinde yarış haline giren saha ekibinin, hamile köpekleri özellikle takip ettiği; gözü açılmamış veya doğmamış yavru başına dahi para aldığı anlaşıldı.

Yazışmalarda yavrular için “Aramızda bölüşürüz” ifadesi kullanıldı. Bu paraların barınak yetkilisi M. K.’nin eşi C. K. tarafından ödendiği dekontlara yansıdı.