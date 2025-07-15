Osmaniye'de 3.5 büyüklüğünde deprem

Osmaniye'de 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), depreme ilişkin verileri paylaştı.

Buna göre, saat 23.32'de merkez üssü Osmaniye merkez olan 3.5 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Yerin 6.97 kilometre derinliğinde meydana gelen depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığı belirtildi.