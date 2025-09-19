Giriş / Abone Ol
Güncel
  • 19.09.2025 00:39
  • Giriş: 19.09.2025 00:39
  • Güncelleme: 19.09.2025 00:42
Kaynak: Haber Merkezi
Osmaniye'de 3.8 büyüklüğünde deprem

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde saat 00:15'te 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Osmaniye'nin Kadirli ilçesi olan 3.8 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 6.96 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

