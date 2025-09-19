Osmaniye'de 3.8 büyüklüğünde deprem

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde saat 00:15'te 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Osmaniye'nin Kadirli ilçesi olan 3.8 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 6.96 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.