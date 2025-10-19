Osmaniye'de 4.1 büyüklüğünde deprem
AFAD, Osmaniye Sumbas'ta saat 14:39'da 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.
Başkanlık tarafından yapılan açıklamaya göre, saat 14:39'da meydana gelen 4.1 büyüklüğündeki depremin derinliği, 7 kilometre olarak belirlendi.
#DEPREM
Büyüklük:4.1 (Mw)
Yer:Sumbas (Osmaniye)
Tarih:2025-10-19
Saat:14:39:10 TSİ
Enlem:37.73444 N
Boylam:36.09 E
Derinlik:7 km
