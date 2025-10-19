Giriş / Abone Ol
Osmaniye'de 4.1 büyüklüğünde deprem

AFAD, Osmaniye Sumbas'ta saat 14:39'da 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

Güncel
  • 19.10.2025 14:50
  Giriş: 19.10.2025 14:50
  • Güncelleme: 19.10.2025 14:55
Kaynak: Haber Merkezi
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.

Başkanlık tarafından yapılan açıklamaya göre, saat 14:39'da meydana gelen 4.1 büyüklüğündeki depremin derinliği, 7 kilometre olarak belirlendi.

