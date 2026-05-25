Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Osmaniye'de 4,2 büyüklüğünde deprem

Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde Richter ölçeğine göre 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İlk belirlemelere göre depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Güncel
  • 25.05.2026 22:25
  • Giriş: 25.05.2026 22:25
  • Güncelleme: 25.05.2026 22:26
Kaynak: DHA
Osmaniye'de 4,2 büyüklüğünde deprem
google-news BirGün'ü Google'da favori kaynak olarak tanımlayın. Tıkla ve anında ekle

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın (AFAD) verilerine göre, saat 21.44'te merkez üssü Osmaniye'nin Sumbas ilçesi olan 4,2 büyüklüğünde deprem oldu.

Yerin 7 kilometre derinliğinde meydana gelen sarsıntı, kısa süreli tedirginliğe neden oldu.

Çevre ilçelerden de hissedilen depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

BirGün'e Abone Ol