Osmaniye'de 4,2 büyüklüğünde deprem
Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde Richter ölçeğine göre 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İlk belirlemelere göre depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın (AFAD) verilerine göre, saat 21.44'te merkez üssü Osmaniye'nin Sumbas ilçesi olan 4,2 büyüklüğünde deprem oldu.
Yerin 7 kilometre derinliğinde meydana gelen sarsıntı, kısa süreli tedirginliğe neden oldu.
Çevre ilçelerden de hissedilen depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.