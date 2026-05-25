Osmaniye'de 4,2 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın (AFAD) verilerine göre, saat 21.44'te merkez üssü Osmaniye'nin Sumbas ilçesi olan 4,2 büyüklüğünde deprem oldu.

Yerin 7 kilometre derinliğinde meydana gelen sarsıntı, kısa süreli tedirginliğe neden oldu.

Çevre ilçelerden de hissedilen depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.