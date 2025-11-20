Giriş / Abone Ol
Kandilli Rasathanesi, saat 12:09'da Osmaniye'de 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

Güncel
  • 20.11.2025 12:16
Osmaniye'de 4.4 büyüklüğünde deprem
Fotoğraf: AA (Arşiv)

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, saat 12:09'da Osmaniye'de 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

Bahçe ilçesinde meydana gelen depremin derinliği, 7.6 km olarak kaydedildi.

