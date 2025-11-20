Osmaniye'de 4.4 büyüklüğünde deprem
Kandilli Rasathanesi, saat 12:09'da Osmaniye'de 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.
Bahçe ilçesinde meydana gelen depremin derinliği, 7.6 km olarak kaydedildi.
