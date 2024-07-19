Osmaniye'de 77 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi
Kaynak: ANKA
Osmaniye ve Elazığ Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda, durdurulan TIR'da yapılan aramalarda 77 kilo 650 Gr uyuşturucu madde ele geçirildi.
Osmaniye ve Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin takibi sonucu Osmaniye'de durdurulan tırın dorsesinde bulunan silindire (iş makinesi) gizlenmiş şekilde 77 kilo 650 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Olayla ilgili TIR şoförü gözaltına alındı.
Şoför yapılan işlemlerin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.