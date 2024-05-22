Osmaniye'de ablası ve eniştesini öldüren Ahmet Cengiz isimli kişi intihar etti

Osmaniye'nin Sumbas ilçesine bağlı Gafarlı köyünde Ahmet Cengiz isimli erkek, ablası Şadiye Özerli'yi ve ablasının eşi Yusuf Özerli'yi silahla öldürdükten sonra evin yaklaşık 1 kilometre ilerisinde intihar etti.

Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde ablasını ve ablasının eşini tüfekle öldüren Ahmet Cengiz isimli erkek, aynı silahla intihar etti.

Gafarlı köyündeki müstakil bir evden silah sesleri geldiğini duyanlar durumu jandarmaya bildirdi.

Olay yerine giden ekipler, evin içinde Yusuf (45) ve eşi Şadiye Özerli'nin (41) tüfekle vurulmuş halde cansız bedenlerini buldu.

EVDEN 1 KİLOMETRE UZAKTA İNTİHAR ETTİ

Evin yaklaşık 1 kilometre ilerisinde ise Şadiye Özerli'nin kardeşi Ahmet Cengiz ölmüş halde bulundu.

Ekiplerin yaptığı araştırmada, Ahmet Cengiz'in ablası ve ablasının eşini tüfekle öldürdükten sonra aynı silahla intihar ettiği belirlendi.

Özerli çiftçi ve Cengiz'in cansız bedenleri morga kaldırıldı.