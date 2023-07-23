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Osmaniye'de anızdan ormana sıçrayan yangın kontrol altına alındı

Ajans Haberleri
  • 23.07.2023 15:48
  • Giriş: 23.07.2023 15:48
  • Güncelleme: 23.07.2023 15:49
Kaynak: İHA
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Osmaniye'de anızdan ormana sıçrayan yangın kontrol altına alındı

Osmaniye’nin Hasanbeyli ilçesinde anız yakılması sonucu ormana sıçrayan yangın kontrol altına alındı.

İlçeye bağlı Çulhalı köyünde öğle saatlerinde çıkan anız yangını ormana sıçradı.

Orman işletmesi müdürlüğü ekipleri haber verilmesi üzerine hemen alevlere müdahale etti.

30 işçi ve 7 gönüllünün katıldığı söndürme çalışmasında, 4 arazöz, 2 su ikmal aracı ve 1 helikopter ile müdahale edilen yangın, kısa sürede kontrol altına alındı.

Yangında 2 dekarlık alan zarar gördü.

Ekipler soğutma çalışmasına devam ediyor. 

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