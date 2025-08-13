Osmaniye'de arazözün devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
Kaynak: AA
OSMANİYE (AA) - Osmaniye'de arazözün devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.
Düziçi Orman İşletme Müdürlüğü Yanıkkışla Orman İşletme Şefliği sınırları içinde orman yangını ihbarına giden arazöz, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada arazözde bulunan işçi Adem Nazım Demirel (23) hayatını kaybetti, 4 işçi yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Osmaniye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.