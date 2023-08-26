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Osmaniye'de arpa yüklü tırda 40 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

Ajans Haberleri
  • 26.08.2023 16:13
  • Giriş: 26.08.2023 16:13
  • Güncelleme: 26.08.2023 16:13
Kaynak: AA
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Osmaniye'de arpa yüklü tırda 40 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

Osmaniye'de arpa yüklü tırda 40 kilogram sentetik uyuşturucunun ele geçirildiği operasyonda sürücü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, M.N.K. yönetimindeki tırda uyuşturucu taşındığını belirledi.

Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'ndaki uygulama noktasında durdurulan araçta narkotik köpeğiyle yapılan aramada, 40 kilogram sentetik uyuşturucu bulundu.

Gözaltına alınan sürücü, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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